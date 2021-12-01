Так, досі триває відновлення будівлі Запорізької обласної інфекційної лікарні після пожежі, яка сталася ще на початку року. До слова, він служить опорним інфекційним медзакладом в регіоні.

Саме металургійне підприємство "Запоріжсталь", яке входить в Групу компаній "Метінвест", взялося за виконання цієї задачі.

Ми дуже вдячні "Запоріжсталі", тому що вони нас повністю забезпечують киснем. На сьогодні вони завершують ремонтні роботи у відділенні, яке постраждало після пожежі в лютому-місяці. На сьогодні "Запоріжсталь" допомагає нам обладнанням – закупили ШВЛ-апарати. Тому, звісно, вдячні за підтримку,

– наголосила Ірина Кулєш, т. в. о. директора Запорізької обласної інфекційної лікарні.

Експерти переконують, що така співпраця з бізнесом є вкрай важливою у критичній ситуації, в якій медицина опинилася сьогодні.

Дмитро Левусь, політичний експерт, зазначає, що благодійна допомога та допомога від великих гравців на ринку є і може стати такою, яка вирішує багато в чому кризову ситуацію.

Зокрема, "Метінвест" став одним із перших компаній, яка одразу вирушила на допомогу медикам. До слова, Група стала одним із найбільших постачальників кисню в лікарні. З жовтня, коли Україна зіткнулася з його дефіцитом, компанія на прохання МОЗ істотно наростила відвантаження.