6660 гривен для переселенцев: кто первым и как получит деньги от Acted
Источник:НВ
Французская организация Acted предоставит украинским переселенцам финансовую поддержку. Размер пособия составляет 6 660 гривен.
Денежную помощь предоставит обособленное подразделение иностранной неправительственной организации Acted пострадавшим от войны в Украине. Первоначально средства получат переселенцы из определенных областей.
Это закреплено Меморандумом о взаимопонимании. Его подписало Минсоцполитики подписало с заместителем директора филиала Acted в Украине Фрэнсис Опперманн 8 августа.
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Кто получит помощь
Переселенцы, которые:
- проживают на временно оккупированных территориях или населённых пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий;
- подали заявку на получение выплат через платформу естьПомощь.
Согласно Меморандуму, поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10000 человек из самых уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.
Какие области будут первыми
На начальном этапе финансовую помощь получат жители следующих областей:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Николаевской.
Размер помощи
Сумма будет составлять 2220 гривен на человека в месяц. Она поступит единовременной выплатой в три месяца. То есть общая сумма, которая будет выплачена ВПЛ от Acted, составляет 6660 гривен.