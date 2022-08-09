6660 гривен для переселенцев: кто первым и как получит деньги от Acted

Французская организация Acted предоставит украинским переселенцам финансовую поддержку. Размер пособия составляет 6 660 гривен.

Денежную помощь предоставит обособленное подразделение иностранной неправительственной организации Acted пострадавшим от войны в Украине. Первоначально средства получат переселенцы из определенных областей.

Это закреплено Меморандумом о взаимопонимании. Его подписало Минсоцполитики подписало с заместителем директора филиала Acted в Украине Фрэнсис Опперманн 8 августа.

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Кто получит помощь

Переселенцы, которые:

проживают на временно оккупированных территориях или населённых пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий;

подали заявку на получение выплат через платформу естьПомощь.

Согласно Меморандуму, поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10000 человек из самых уязвимых групп из временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Какие области будут первыми

На начальном этапе финансовую помощь получат жители следующих областей:

Харьковской;

Донецкой;

Херсонской;

Днепропетровской;

Николаевской.

Размер помощи

Сумма будет составлять 2220 гривен на человека в месяц. Она поступит единовременной выплатой в три месяца. То есть общая сумма, которая будет выплачена ВПЛ от Acted, составляет 6660 гривен.

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