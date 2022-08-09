Грошову допомогу надасть Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації Acted постражадалим від війни в Україні. Спочатку кошти отримають переселенці з визначених областей.
Це закріплено Меморандумом про взаєморозуміння. Його підписало Мінсоцполітики підписало із заступником директора філії Acted в Україні Френсіс Опперманн 8 серпня.
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Хто отримає допомогу
Переселенці, які:
- проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій;
- подали заявку на отримання виплат через платформу єДопомога.
Згідно з Меморандумом, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10000 осіб з-поміж найвразливіших груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.
Які області будуть першими
На початковому етапі фінансову допомогу отримають жителі таких областей:
- Харківської;
- Донецької;
- Херсонської;
- Дніпропетровської;
- Миколаївської.
Розмір допомоги
Сума становитиме 2 220 гривень на особу за місяць. Вона надійде одноразовою виплатою на три місяці. Тобто загальна сума, що буде виплачена ВПО від Acted, становить 6660 гривень.
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