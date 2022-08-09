Грошову допомогу надасть Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації Acted постражадалим від війни в Україні. Спочатку кошти отримають переселенці з визначених областей.

Це закріплено Меморандумом про взаєморозуміння. Його підписало Мінсоцполітики підписало із заступником директора філії Acted в Україні Френсіс Опперманн 8 серпня.

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Хто отримає допомогу

Переселенці, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій;

подали заявку на отримання виплат через платформу єДопомога.

Згідно з Меморандумом, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10000 осіб з-поміж найвразливіших груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Які області будуть першими

На початковому етапі фінансову допомогу отримають жителі таких областей:

Харківської;

Донецької;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Миколаївської.

Розмір допомоги

Сума становитиме 2 220 гривень на особу за місяць. Вона надійде одноразовою виплатою на три місяці. Тобто загальна сума, що буде виплачена ВПО від Acted, становить 6660 гривень.

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