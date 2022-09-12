На помощь разбитым подразделениям: россия перебросила в Харьковскую область 18-летних срочников

После прорыва сил обороны Украины на харьковском направлении российское командование было вынуждено панически затыкать дыры на фронтах. Сделать это захватчики решили традиционным для себя способом – с помощью "пушечного мяса".

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, чтобы хотя бы попытаться остановить продвижение украинских подразделений в сторону Изюма, российские генералы начали принимать хаотические решения. Конечно, это не значит, что захватчикам не удастся достичь паритета на определенном участке, но войска орды от подобных тактических и откровенно ошибочных действий теряют свою мощь и силу.

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Активизация боевых действий в Харьковской области началась еще в конце августа. Украинские военные уничтожали склады оккупантов с боеприпасами, выбивали их противовоздушную оборону и проводили подготовку к вероятному прорыву линии обороны врага.

Генералы игнорировали угрозу

Командование войск страны-агрессора знало о вероятном ударе, но игнорировало любую угрозу со стороны ВСУ. Захватчики считали, что наш Генштаб в ближайшее время не будет делать ничего для деоккупации Харьковской области.

Недооценка Украины со стороны кабинетных аналитиков привела к тому, что россиянам не просто пришлось хаотично отступать, а и с гибелью огромного количества армейцев, наемников, боевиков квазиреспублик и мобилизованных на Донбассе.

По некоторым данным, за неделю боев только на харьковском направлении россияне потеряли более 1,5 тысяч человек "двухсотыми" и более 3 тысяч ранеными. Многие путинские ордынцы сдались в плен, как только поняли, что в противном случае их ожидает смерть.

Чтобы не допустить критического обрушения фронта, в генштабе россии решили перебрасывать на горячие направления свои резервы. Дыры решили затыкать 18 и 19-летними срочниками , которых только что призвали на военную службу. Большинство из них не подписывали контракты и, конечно, не давали своего согласия отправляться на войну.

Поскольку ни подготовки, ни боевого опыта такие резервисты не имели, такие подразделения русских были начисто разбиты в первые же дни. Собирать тела погибших срочников командование своим подчиненным строго-настрого запретило, поскольку "их в зоне боевых действий никогда и не было". Скорее всего, родственники погибших получат от минобороны россии какую-нибудь бумажку, где будет указано, что они исчезли или погибли во время учений.

Понятно, что подобное подкрепление с нулевой мотивацией не могло быть эффективным, а появление ни на что не способных молодых людей еще больше деморализовало российские подразделения, которые находятся на Харьковщине.

оккупанты очень боятся гражданских

Еще 7 сентября находящиеся в штабах российские офицеры отдали всем своим подразделениям приказ максимально подозрительно относиться ко всем местным жителям. Ведь все понимают, что гражданское население относится к россиянам как к захватчикам, и всеми возможными методами помогает ВСУ.

Именно поэтому в Изюме террористические войска объявили о введении комендантского часа на целые сутки – чтобы провести чистки и фильтрацию и уменьшить поток данных о том, куда и какую технику опрокидывают россияне.

Однако даже подобные меры не смогли повлиять на контролируемость некоторых участков фронта со стороны оккупантов. Поэтому из-за угрозы штабам генералы начали всерьез рассматривать возможность переноса командных пунктов подальше от линии столкновения или вообще вынести их на территорию россии. Потому что высший офицерский состав хочет жить, а на солдат руководителям наплевать.