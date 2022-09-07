По данным источников 24 канала в разведке, накануне начала контрнаступательных действий сил обороны Украины российское командование достаточно быстро переезжало с правого берега Днепра на левый, но при этом перебрасывало немалое количество резервов для улучшения ситуации и попыток удержания Херсона.
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Генералы понимали, что в случае окончательного уничтожения мостов и взятия линий коммуникаций под огневой контроль со стороны ВСУ, они не смогут поставлять на передовую ни боекомплект, ни еду. Но и на исполнение "жеста доброй воли" у путина не соглашались.
Погибнуть нельзя отступать
- Высшее военно-политическое руководство россии, анализируя ситуацию на правобережье Херсонщины, решило, что переброска смертников в своеобразную ловушку будет лучшим решением для сохранения единственного захваченного во время полномасштабной войны областного центра.
- Российские генералы сбежали из Херсона, но усилили свою группировку, несмотря на понимание того, что шансов на выживание у солдат практически не будет.
- У путина рассудили, что сдача стратегически значимого города будет огромной политической оплеухой для всей москвы. Поэтому вместо отступления и избежания фактического оцепления группировки россия наоборот увеличила количество личного состава на правом берегу Херсонской области.
- Поэтому в ловушке оказались некоторые "элитные" подразделения захватнической армии, немалое количество боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также много мобилизованных на Донбассе гражданских.
- Офицеры гарантировали личному составу, что в случае чего к ним прибывает подкрепление, что штабы никогда не допустят срыва поставок всего необходимого. При этом командование вполне понимало, что никакого нормального обеспечения войска не будет.
- путин же решил удержать свои политические достижения любой ценой, строго запретив командованию позволять террористическим войскам отступать с позиций и сохранять свою жизнь.
Все эти факторы привели к тому, что в первые дни контрнаступления немалая группировка сводного оккупационного войска оказалась в безвыходной ситуации. Применять тактику огневого вала захватчики на некоторых участках фронта не могли из-за нехватки боеприпасов. Попытки привезти новые снаряды не привели ни к чему, кроме как к уничтожению колонн с грузом.
Как и можно было легко спрогнозировать, вместе с БК у оккупантов и террористических войск достаточно быстро начали заканчиваться еда и вода. Поэтому в определенных подразделениях начались бунты.
Боевики паникуют, а россияне прощаются с семьями
Фактически весь замысел российского командования по обороне правобережья Херсонщины заключался в том, чтобы перебросить под областной центр больше людей и заставить их отчаянно бороться за свою жизнь. Из-за постоянной накачки пропагандистскими нарративами на некоторых позициях захватчики и боевики иногда бьются до последнего, как загнанные в угол звери.
Террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованные на Донбассе в основном потеряли боевой дух и потребовали от руководства, чтобы их каким-то образом переправили на другой берег Днепра. Российским офицерам гасить такие бунты становится все труднее.
Что же касается срочников и контрактников вс россии, то они также не чувствуют приподнятого настроения от собственных перспектив. Некоторые оккупанты звонят родным и объясняют им, что домой они уже не вернутся.
Террористами из Донбасса затыкают дыры
Впрочем, несмотря на то, что ситуация на Херсонщине не очень позитивна для всего сводного захватнического войска, у оккупантов все равно расцветает дедовщина. Даже в фактическом окружении российские военные продолжают относиться к жителям Донбасса, как к людям второго сорта. В случае прорыва позиций вражеские десантники заставляют боевиков ОРДЛО оставаться и прикрывать собственный уход.
Кроме того, тех мобилизованных, которые бунтуют и не хотят участвовать в боевых действиях, под страхом смерти гонят на передовую заградительные отряды кадыровцев. При этом перед раздачей магазинов с патронами мобилизованным запрещают сдаваться в плен.