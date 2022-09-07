По данным источников 24 канала в разведке, накануне начала контрнаступательных действий сил обороны Украины российское командование достаточно быстро переезжало с правого берега Днепра на левый, но при этом перебрасывало немалое количество резервов для улучшения ситуации и попыток удержания Херсона.

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Генералы понимали, что в случае окончательного уничтожения мостов и взятия линий коммуникаций под огневой контроль со стороны ВСУ, они не смогут поставлять на передовую ни боекомплект, ни еду. Но и на исполнение "жеста доброй воли" у путина не соглашались.

Погибнуть нельзя отступать

Высшее военно-политическое руководство россии, анализируя ситуацию на правобережье Херсонщины, решило, что переброска смертников в своеобразную ловушку будет лучшим решением для сохранения единственного захваченного во время полномасштабной войны областного центра.

Российские генералы сбежали из Херсона, но усилили свою группировку, несмотря на понимание того, что шансов на выживание у солдат практически не будет.

У путина рассудили, что сдача стратегически значимого города будет огромной политической оплеухой для всей москвы. Поэтому вместо отступления и избежания фактического оцепления группировки россия наоборот увеличила количество личного состава на правом берегу Херсонской области.

Поэтому в ловушке оказались некоторые "элитные" подразделения захватнической армии, немалое количество боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также много мобилизованных на Донбассе гражданских.

Офицеры гарантировали личному составу, что в случае чего к ним прибывает подкрепление, что штабы никогда не допустят срыва поставок всего необходимого. При этом командование вполне понимало, что никакого нормального обеспечения войска не будет.

путин же решил удержать свои политические достижения любой ценой, строго запретив командованию позволять террористическим войскам отступать с позиций и сохранять свою жизнь.

Все эти факторы привели к тому, что в первые дни контрнаступления немалая группировка сводного оккупационного войска оказалась в безвыходной ситуации. Применять тактику огневого вала захватчики на некоторых участках фронта не могли из-за нехватки боеприпасов. Попытки привезти новые снаряды не привели ни к чему, кроме как к уничтожению колонн с грузом.

Как и можно было легко спрогнозировать, вместе с БК у оккупантов и террористических войск достаточно быстро начали заканчиваться еда и вода. Поэтому в определенных подразделениях начались бунты.

Боевики паникуют, а россияне прощаются с семьями

Фактически весь замысел российского командования по обороне правобережья Херсонщины заключался в том, чтобы перебросить под областной центр больше людей и заставить их отчаянно бороться за свою жизнь. Из-за постоянной накачки пропагандистскими нарративами на некоторых позициях захватчики и боевики иногда бьются до последнего, как загнанные в угол звери.

Террористы так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованные на Донбассе в основном потеряли боевой дух и потребовали от руководства, чтобы их каким-то образом переправили на другой берег Днепра. Российским офицерам гасить такие бунты становится все труднее.

Что же касается срочников и контрактников вс россии, то они также не чувствуют приподнятого настроения от собственных перспектив. Некоторые оккупанты звонят родным и объясняют им, что домой они уже не вернутся.

Террористами из Донбасса затыкают дыры

Впрочем, несмотря на то, что ситуация на Херсонщине не очень позитивна для всего сводного захватнического войска, у оккупантов все равно расцветает дедовщина. Даже в фактическом окружении российские военные продолжают относиться к жителям Донбасса, как к людям второго сорта. В случае прорыва позиций вражеские десантники заставляют боевиков ОРДЛО оставаться и прикрывать собственный уход.

Кроме того, тех мобилизованных, которые бунтуют и не хотят участвовать в боевых действиях, под страхом смерти гонят на передовую заградительные отряды кадыровцев. При этом перед раздачей магазинов с патронами мобилизованным запрещают сдаваться в плен.