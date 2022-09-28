Помощь россии или аннексия Сибири: Жданов объяснил философию Китая

В соцсетях активно распространяются слухи о военном перевороте в Китае. Все это на фоне движения военной техники на границах страны. Также есть и те, кто опасается, что Китай может помочь россии.

Однако Китай не будет давать свою технику стране-агрессору. Им не нужны проблемы с Соединенными Штатами. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов на своем стриме, сообщает 24 канал.

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По его словам, Китай также никогда не будет делать открытую военную экспансию по отношению к россии, чтобы страну не обвинили в агрессивности.

У Китая не та философия. Именно она говорит о том, что нужно подождать, пока "кучи врагов проплывут по реке мимо". И тогда они возьмут то, что им хочется,

– сказал Жданов.

Жданов объяснил философию Китая: смотрите видео

Вместе с тем, Жданов считает, что за несколько лет большая часть южной Сибири и дальнего Востока перейдет под юрисдикцию Китая, но негласно.

"Они ассимилируются там среди местного населения. И все. Не нужно будет никакой экспансии", – подчеркнул эксперт.

Что же тогда это была за техника

Как предположил эксперт, вероятнее всего, это заходила китайская военная техника, участвовавшая в совместных учениях "Восток-2022". Их проводила россия. Ни к каким другим действиям Китай не прибегал.