Как быстро разобраться с выплатами и льготами: инструкция для семей погибших военнослужащих

Полномасштабная война взяла жизни десятков тысяч наших побратимов и сестер, которые вместе с нами защищали независимость Украины. У них остались семьи, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке и сопровождении на сложном пути переживания горя и перехода к новому этапу жизни. И наша задача – в память о павших собратьях и сестрах – уберечь эти семьи от бюрократического хаоса, стресса и лишних расходов

За годы работы в Государственной службе Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, а также в Министерстве по делам ветеранов Украины мы накопили значительный практический опыт оказания помощи семьям погибших воинов – как в социальной, так и в психологической сфере. В конечном итоге он нуждался в обобщении и представлении в удобном формате – как для самих семей, так и для специалистов, работающих с ними. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Руководство для семей погибших военных

Так в 2026 году появилось некоммерческое научно-справочное издание "Руководство по социально-психологической поддержке членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины", составителями которого стали члены семей погибших (умерших) воинов, практикующие ветераны-психологи, специалисты с опытом работы (службы) в ТЦК и СП, Минветеранов Украины, местных органах социальной защиты населения.

Главная "фишка" издания – оно создавалось на основе практического опыта семей погибших воинов, исходя из их запросов и потребностей. Эти запросы и потребности анализировались специалистами по социальному сопровождению и психологической поддержке, которые в дальнейшем:

подготавливали рекомендации и разъяснения для новых семей погибших защитников и защитниц – чтобы им было легче преодолевать бюрократические лабиринты;

отдельно выделили различия в процедурах оформления статусов и выплат семьям погибших (умерших) героев на уровне ВСУ и Нацгвардии (поскольку там не все на 100% совпадает);

искали и разъясняли действующие государственные и местные программы социально-психологической поддержки и сопровождения семей – в сфере образования и обучения, оздоровления, лечения, получения льготных лекарств, грантов на бизнес и общественные проекты и т. д.;

разработали практические психологические рекомендации по преодолению горя (стресса), самопомощи и помощи по принципу "равный – равному".

Весь путь для семей в одном документе

В рамках одного компактного издания изложили весь путь семьи погибшего (умершего) героя, подробно и доступно разъяснили процедуру получения большинства льгот, выплат, гарантий, компенсаций и пособий.

Получив "под ключ" удовлетворение своих социальных и психологических потребностей, семьи погибших (умерших) воинов теперь могут успешно интегрироваться в новую для них жизнь. Сохраняя память о своих героях, благодаря которым Украина сохраняет свою независимость и суверенитет.