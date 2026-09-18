За роки роботи у Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників АТО та у Мінветеранів України ми накопичили чималий практичний досвід допомоги родинам полеглих воїнів. Допомоги у соціальній та психологічній сфері. Він врешті-решт потребував узагальнення та представлення у зручному форматі – для самих родин і фахівців, які з ними працюють. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Путівник для родини загиблих військових

Так у 2026 році з'явилося некомерційне науково-довідкове видання "Путівник соціально-психологічної підтримки членів сімей полеглих Захисників і Захисниць України", упорядниками якого стали члени сімей загиблих (померлих) воїнів, практикуючі ветеранські психологи, фахівці з досвідом роботи (служби) у ТЦК та СП, Мінветеранів України, місцевих органах соцзахисту населення.

Головна "фішка" видання – воно створювалося на основі практичного досвіду родин полеглих воїнів, на основі їх запитів і потреб. Ці запити і потреби опрацьовувалися фахівцями із соціального супроводу та психологічної підтримки, які надалі:

готували рекомендації та роз’яснення для нових родин загиблих захисників і захисниць – щоб вони легше проходили бюрократичні лабіринти;

окремо висвітили відмінності у процедурах оформлення статусів і виплат родинам загиблих (померлих) героїв на рівні ЗСУ та Нацгвардії (бо там не все на 100% збігається);

шукали та роз’яснювали діючі державні та місцеві програми із соціально-психологічної підтримки та супроводу родин – щодо освіти та навчання, оздоровлення, лікування, отримання пільгових ліків, грантів на бізнес і громадські проєкти, тощо;

розробили практичні психологічні рекомендації із переживання горя (стресу), самодопомоги та допомоги в колі "рівний – рівному".

Увесь шлях для родин в одному документі

У межах одного компактного видання розклали весь шлях родини загиблого (померлого) героя, детально та доступно розібрали процедуру користування більшістю пільг, виплат, гарантій, компенсацій, допомог.

Отримавши "під ключ" задоволення своїх соціальних і психологічних запитів, родини загиблих (померлих) воїнів тепер можуть далі успішно інтегруватися у нове для них життя. Зберігаючи пам’ять про своїх героїв, завдяки яким Україна зберігає свою незалежність і суверенітет.