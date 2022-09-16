Байден поручил Госдепу выделить Украине военную помощь на 600 миллионов долларов

Украине помогают бороться с российским нашествием и посылают нам оружие. Большой вклад в этом принадлежит США.

Только недавно мы получили новый пакет помощи от США. А на сайте Белого дома уже появился Меморандум госсекретаря о выделении следующего.

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Байден поручил выделить деньги для Украины

Президент США Джо Байден в соответствии с законом страны об иностранной помощи 1961 года делегировал госсекретарю полномочия управлять изъятием до 600 миллионов долларов США.

Согласно своим президентским полномочиям, я делегирую госсекретарю право выделить до 600 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги, а также на военное образование и обучение в рамках помощи Украине,

– указано в сообщении.

Эти средства сначала будут направлены на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны США. Госдеп для этого должен принять необходимые решения.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет военной помощи США для Украины насчитывает боеприпасы для HIMARS, артснаряды, радары, системы борьбы с беспилотниками и прочее.

Помощь США для Украины

В одном из последних пакетов президент США Джо Байден одобрил выделение около 675 миллионов долларов для нашего государства. В Офисе Президента сразу отреагировали на поддержку Соединенных Штатов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за новую помощь.

Кроме того, США помогают нам и другим странам, которым потенциально может быть угроза от россии. В частности, это наши страны-соседи. Кроме военной помощи также оказывают и гуманитарную.

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