Энтони Блинкен отметил важность поддержки Украины, о чем заявил на своей странице в соцсети Х (бывший твиттер).

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Какие пункты содержит план США по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал репост заявления министра финансов США Джанет Йеллен, которое присоединилось к письму американских должностных лиц к Конгрессу.

В этом письме они призвали Конгресс утвердить бюджетную помощь Украине на сумму 11,8 миллиарда долларов в рамках дополнительного пакета президента США по национальной безопасности.

По словам Блинкена, Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.

Пока она этого не сделала, у Соединенных Штатов есть четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, а также привлечь Россию к ответственности",

– заявил Блинкен.

Обратите внимание! Ранее чиновники Белого дома в совместном письме призвали Конгресс утвердить выделение бюджетной поддержки Украине в размере 11,8 миллиарда долларов. Ключевые чиновники администрации Джо Байдена объясняют, что прямая бюджетная поддержка Украины неразрывно связана с ее успехами на поле боя.



По их словам, этот запрос Администрации на сумму 11,8 миллиарда долларов США на прямую бюджетную поддержку является минимальной суммой, необходимой для покрытия базовых потребностей Украины с учетом другой возможной международной поддержки.

Помощь Украине от США: главное

Накануне президент США Джо Байден пытался убедить Конгресс США предоставит помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи в размере 106 миллиардов долларов. Из них более 61 миллиарда долларов финансирования рассчитаны на помощь Украине.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича вероятно, что пакеты помощи все-таки разделят. По его словам, Украине следует больше всего волноваться о тех деньгах, которые США выделяют ежемесячно. Часть республиканцев-трампистов уже пытаются спекулировать на этом вопросе и говорят о том, "почему США должны давать деньги и удерживать украинских пенсионеров".

Однако спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил отдельное рассмотрение пакетов помощи для Украины и Израиля, а "украинский" пакет рассматривался вместе с выделением средств на безопасность границы с Мексикой.