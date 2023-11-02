Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, что бюджетное управление Белого дома сообщило о ветировании Байденом законопроекта помощи Израилю, если он не будет включать в себя помощь Украине.

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Настроены на продолжение поддержки

Очень важно, что у Украины есть такой союзник как Соединенные Штаты, ведь несмотря на разногласия в их внутренней политике, очевидно, что и республиканская, и демократическая партия настроены на продолжение поддержки Украины.

Кроме того, в Сенате США, где демократы имеют большинство, их коллеги – республиканцы выразили мнение, что помощь Украине должна быть объединена в один пакет с помощью Израиля. И любая попытка их разделить будет обречена.

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Снимет вопрос о целесообразности помощи

В то же время, новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил относительно поддержки Украины, что в этот раз у Конгресса будут условия оказания помощи. В частности, конгрессмены хотят получить подотчетность и четкие цели в войне в Украине от Белого дома. А также ждут от Байдена и Владимира Зеленского предоставления "стратегии победы".

Эти требования к администрации Байдена абсолютно законны, потому что американские налогоплательщики имеют право знать, каков план победы в войне в Украине,

– отметил офицер ВСУ.

Поэтому вполне логично разработать администрации Байдена совместно с представителями украинской власти подобный документ, который должен быть представлен на рассмотрение Конгрессу США.

Это снимет любые вопросы, касающиеся целесообразности этой помощи. И требование республиканцев должно быть услышано и удовлетворено, ведь это интерес американского общества, которое вкладывается и помогает Украине своими налогами.

"То, что США оказали помощь на сотни миллиардов долларов, это не означает, что эта помощь не может быть подотчетной. Мы должны об этом говорить, должны отчитываться. И эти требования абсолютно логичны", – подчеркнул Тарас Березовец.

Обратите внимание! В преддверии обсуждения помощи Украине от США, в издании TIME вышла статья, в которой речь идет об отношениях Украины с союзниками, о коррупционных скандалах и якобы "усталости" от войны. Также издание отмечает, что Владимир Зеленский якобы "чувствует себя одиноким". Этот материал может повлиять на решение конгрессменов относительно помощи Украины. В то же время, по мнению Тараса Березовца, администрация Байдена действует исходя из национальных интересов США. И ни одна статья этой решимости изменить не может.

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