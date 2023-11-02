Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що бюджетне управління Білого дома повідомило про ветування Байденом цього законопроєкту допомоги Ізраїлю, якщо він не буде включати допомогу Україні.

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Налаштовані на продовження підтримки

Дуже важливо, важливо, що Україна має такого союзника як Сполучені Штати, адже попри розбіжності в їхній внутрішній політиці, зрозуміло, що і республіканська, і демократична партія налаштовані на продовження підтримки України.

Крім того, в Сенаті США, де демократи мають більшість, їхні колеги – республіканці висловили думку, допомога Україні має бути об'єднана в один пакет з допомогою Ізраїлю. І будь-яке намагання їх розділити буде приречене.

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Зніме питання щодо доцільності допомоги

Водночас новообраний спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив щодо підтримки України, що у Конгресу будуть умови надання допомоги. Зокрема конгресмени хочуть отримати підзвітність та чіткі цілі у війні в Україні від Білого дому. Також конгресмени хочуть, щоб Байден та Володимир Зеленський представили "стратегію перемоги".

Ці вимоги до адміністрації Байдена є абсолютно законними, тому американські платники податків мають право знати, який є план перемоги у війні в Україні,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Тому є цілком логічним розробити адміністрації Байдена спільно з представниками української влади подібний документ, який має бути представлений на розгляд Конгресу США.

Це зніме будь-які питання стосовно доцільності цієї допомоги. Ця вимога республіканців має бути почута та задоволена, тому зо це інтерес американського суспільства, яке вкладається та допомагає Україні своїми податками.

"Те, що США надали допомогу на сотні мільярдів доларів, це не означає, що ця допомога не може бути підзвітною. Ми маємо про це говорити, маємо звітувати. І ці вимоги є абсолютно логічними", – підкреслив Тарас Березовець.

Зверніть увагу! Напередодні обговорення допомоги Україні від США, у виданні TIME вийшла стаття. В якій йдеться про відносини України з союзниками, про корупційні скандали та начебто "втому" від війни. Також видання зазначає, що Володимир Зеленський нібито "почувається самотнім". Водночас на думку Тараса Березовця, адміністрація Байдена діє, виходячи з національних інтересів США. І жодна стаття цієї рішучості змінити не може

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