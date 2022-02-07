Помощь США останется: в ЦПК предположили, будут ли последствия скандальной истории вокруг САП

США прислали Украине месседж относительно конкурса на избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Остается вопрос, услышит ли его Банковая.

Американская публичность означает, что в публичном общении, во время закрытых встреч, Владимир Зеленский либо не услышал месседж, либо не обратил на него внимание. Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Помощь партнеров не прекратится

Он считает, что украинский президент имеет проблемы с репутацией. Об этом в частности свидетельствует то, что США публично говорят о конкурсе на антикоррупционного прокурора.

Есть хорошая новость – последние недели показали, что американцы и другие западные партнеры все равно будут помогать Украине. Возможно, помощь могла бы быть системнее, большей, но она точно не остановится. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Шабунин рассказал о последствиях скандальной ситуации вокруг САП: смотрите видео

Над санкциями против Татарова и Вовка работают

В ЦПК прилагают максимально много усилий для того, чтобы Соединенные Штаты Америки ввели максимально быстро санкции против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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"Однако любые санкции – это суверенное решение правительства США. Мы можем лишь объяснить, в чем проблема, дать аргументы, официально обратиться, но решение – всегда за ними", – добавил Шабунин.

Какова сейчас ситуация вокруг конкурса на главу САП

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что репутация Зеленского напрямую зависит от конкурса на руководителя САП.

В американском посольстве вновь призвали ускорить объявление победителя конкурса. По словам Квин, вопрос отбора руководителя САП поднимали на самом высоком уровне с украинским правительством.

Еще в конце декабря 2021 года больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, тогда оставалось лишь формально утвердить его кандидатуру, но достаточного количества голосов для этого не могут набрать до сих пор.

К сожалению, 3 февраля снова ничего не удалось из-за отсутствия кворума. На заседании не было Андрея Гуджала, Елены Бусол и Евгения Соболя, которых делегировала в конкурсную комиссию Верховная Рада.

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