Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что указ о приостановлении помощи не повлияет на Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Указ не об Украине

Коваленко отметил, что подписанный президентом США указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.

Это все о других вещах,

– подчеркнул он.

Ранее велись дискуссии относительно того, что будет с помощью Украине, когда Трамп вернется к власти. Однако Трамп даже не упомянул об Украине в инаугурационной речи.

В частности, Трамп подписал указ о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения.

Среди причин – недовольства действиями ВОЗ во время пандемии COVID-19, отсутствие необходимых реформ и непропорциональные финансовые взносы. Стоит отметить, что предыдущая администрация Трампа уже выходила из организации в 2020 году во время пандемии.