В то же время Блинкен считает, что США смогли "справиться" с войной в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что заявил Блинкен о войне в Украине

По данным издания, Соединенные Штаты приняли два стратегических решения по войне в Украине. Первое из них заключается в том, чтобы ограничить использование Украиной американского оружия против России и не допустить прямого конфликта государства-агрессора с США. Вторым решением является поддержка военного наступления украинских Сил обороны без параллельного дипломатического пути.

Блинкен прокомментировал это и заявил, что Украина, США и другие партнеры были готовы к началу войны. Он добавил, что перед началом вторжения Соединенные Штаты "тихо" передали Украине много оружия, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое для осуществления сопротивления россиянам.

По словам Блинкена, потребности Украины в оружии постоянно меняются. В начале войны ей нужны были Стингеры и Джавелины, а потом – танки Abrams и самолеты F-16.

Каждый раз нам приходилось смотреть не только на то, стоит ли давать это украинцам, но и на то, знают ли они как этим пользоваться? Могут ли они это поддерживать? Это часть согласованного плана? Все это повлияло на решение, которые мы приняли относительно того, что им и когда давать,

– говорит Блинкен.

Как Блинкен оценил действия США в отношении Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов считает, что США смогли "справиться" с полномасштабным вторжением России в Украину и не допустить прямого конфликта с государством-агрессором. Блинкен отметил, что сейчас Кремль совершает атаки в киберпространстве, убийства и диверсии и заявил, что по этому вопросу США тесно сотрудничают с партнерами.

Он подчеркнул, что Белый дом объединил более 50 стран в Европе и за ее пределами для поддержки Украины. По словам Блинкена, если Россия согласится вступить в переговоры, США будут первыми, кто поддержит такую инициативу. Однако, пока нет никаких признаков того, что Кремль готов к взаимодействию и обсуждению долговременного мира.