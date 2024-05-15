В среду, 15 мая, польский парламент проголосовал за изменения в законодательстве, упрощающие жизнь украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за войны. За инициативу проголосовал 381 депутат, против – 19, еще 20 воздержались.

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Новые правила помощи украинским беженцам в Польше

Законопроект предусматривает продление легального пребывания украинцев в Польше до 30 сентября 2025 года. Также он привязывает выплаты социальной поддержки с обязательным школьным образованием для детей беженцев со следующего года.

Поправки, которые были приняты, включают четырехмесячное продление срока для подачи заявок на право выполнения медицинских профессий. Они также учитывают выпускников из стран, которые прекратили международные соглашения о взаимном признании образовательных документов, как это произошло с Беларусью.

Обратите внимание! Закон также включает изменения, позволяющие учащимся участвовать в бесплатных дополнительных занятиях по польскому языку в течение 36 месяцев. Это касается учеников, которые начали обучение в 2022 – 2023 и 2023 – 2024 учебных годах.

Инициатива, кроме того, вносит новые правила для подтверждения личности украинцев, которые обращаются за присвоением номера PESEL, требуя предъявления действительного документа путешествия. PESEL – это одиннадцатизначный цифровой символ, по которому идентифицируют личность.

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С 1 июля 2024 года финансирование помощи в виде проживания и питания для беженцев из Украины будет возможно только на основании подписанного соглашения с соответствующим воеводой. Меняются также правила соучастия в расходах на проживание и питание в центрах массового размещения.