У середу, 15 травня, польський парламент проголосував за зміни в законодавстві, що спрощують життя українців, які змушені були покинути свою країну через війну. За ініціативу проголосував 381 депутат, проти – 19, ще 20 утрималися.

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Нові правила допомоги українським біженцям у Польщі

Законопроєкт передбачає продовження легального перебування українців у Польщі до 30 вересня 2025 року. Також він прив'язує виплати соціальної підтримки з обов'язковою шкільною освітою для дітей біженців з наступного року.

Поправки, які були ухвалені, включають чотиримісячне продовження терміну для подання заявок на право виконання медичних професій. Вони також враховують випускників з країн, які припинили міжнародні угоди про взаємне визнання освітніх документів, як це сталося з Білоруссю.

Зверніть увагу! Закон також включає зміни, що дозволяють учням брати участь у безплатних додаткових заняттях з польської мови протягом 36 місяців. Це стосується учнів, які почали навчання у 2022 – 2023 та 2023 – 2024 навчальних роках.

Ініціатива, крім того, вносить нові правила для підтвердження особи українців, які звертаються за присвоєнням номера PESEL, вимагаючи пред'явлення дійсного документа подорожі. PESEL – це одинадцятизначний цифровий символ, за яким ідентифікують особу.

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З 1 липня 2024 року фінансування допомоги у вигляді проживання та харчування для біженців з України буде можливе лише на підставі підписаної угоди з відповідним воєводою. Змінюються також правила співучасті у витратах на проживання та харчування в центрах масового розміщення.