К годовщине вторжения не успели: политолог сказал, почему Европа провалилась по кредиту Украине
- Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.
- Возникли трудности с финализацией кредита для Украины из-за позиции отдельных государств-членов ЕС.
Евросоюз не успел согласовать 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения. Параллельно возникли трудности с финализацией кредита для Украины из-за позиции отдельных государств-членов.
Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, что эти задержки имеют не случайный характер. По его словам, проблема заключается не только в позиции Венгрии или Словакии, а в системных недостатках механизма принятия решений в самом Европейском Союзе.
Проблема не только в Орбане или Фицо
Задержки с кредитом для Украины и санкционным пакетом не являются случайными сбоями. Каждый раз, когда речь идет о стратегических решениях, в ЕС возникают похожие преграды. Это создает для Украины постоянный фактор риска.
Я четко разделяю венгерский народ и нынешнюю власть, так же как Фицо отделю от его народа. Но систематичность обслуживания российских интересов заслуживает соответствующей реакции,
– отметил Лесной.
Он подчеркнул, что не стоит упрощать ситуацию и сводить ее только к внутренней политике отдельных государств.
Вниманию! 20-й пакет санкций против России пока не утвержден из-за позиции Венгрии. Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что быстрого прогресса ожидать не стоит, поскольку Будапешт блокирует решение. Санкции требуют единодушной поддержки всех стран-членов, а Венгрия связывает свою позицию с вопросом поставок нефти через трубопровод "Дружба".
По его мнению, за публичными блокировками могут стоять более широкие интересы, которые не всегда проявляются открыто.
Нельзя смотреть на это так, будто сменятся политики и проблема исчезнет. Так это не работает,
– отметил он.
По его словам, именно системность таких действий делает их опасными. И пока механизм принятия решений в ЕС позволяет отдельным странам тормозить стратегические шаги, подобные ситуации будут повторяться.
ЕС должен изменить правила принятия решений
Ситуация с кредитом и санкциями демонстрирует не только политические споры, но и структурную проблему самого Евросоюза. По его словам, нынешний механизм позволяет одному государству фактически блокировать решения, важные для всего сообщества. И это вопрос уже не о конкретном пакете помощи, а о способности ЕС действовать быстро в условиях войны.
Надо наработать такие механизмы, которые не позволили бы любой стране негативно влиять на функционирование Европейского Союза,
– подчеркнул Лесной.
Он отметил, что сейчас каждый раз ищут разовые решения под конкретный кризис. Однако такой подход не работает в долгосрочной перспективе, ведь каждый новый вызов заставляет начинать процесс заново. По его мнению, это стратегическая уязвимость.
Каждый раз находят инструменты, но они разовые. Следующий вызов снова потребует поиска новых решений,
– отметил он.
Он добавил, что Европе нужно пересматривать регламенты принятия решений, если она хочет оставаться влиятельным игроком. Иначе динамика войны и глобальных процессов будет постоянно опережать ее внутренние процедуры.
Время работает против европейской бюрократии
Затягивание решений происходит на фоне быстрого изменения ситуации с безопасностью в Европе. По его словам, война России против Украины давно вышла за пределы двустороннего конфликта и стала вызовом для всей европейской системы. Однако механизмы реагирования остаются медленными.
Так это уже не работает, поскольку очень динамично развивается ситуация в Европе и в мире в контексте нашей войны с Россией,
– отметил Лесной.
Он подчеркнул, что надежды на то, что проблему можно будет решить позже, являются ошибочными. Если решение откладываются из-за политических циклов или внутренних расчетов, это создает дополнительные риски для Украины. В нынешних условиях пауза играет в пользу России.
Нельзя действовать по принципу: мы доработаем этот срок, а потом кто-то другой будет заниматься изменениями,
– отметил он.
По его мнению, Европейский Союз должен действовать на опережение, а не реагировать постфактум. Иначе каждый новый кризис снова будет ставить под сомнение его способность принимать стратегические решения вовремя.
Что известно о 20-м пакете санкций ЕС и энергетических спорах
- ЕС требует от Венгрии объяснений относительно блокировании санкций. В Брюсселе пытаются выяснить, почему Будапешт связывает принятие пакета с энергетическими вопросами. Страны-члены обещают продолжить консультации, однако венгерская сторона публично заявляет, что не поддержит новые ограничения без решения проблемы транзита нефти.
- Доходы России от энергоресурсов сокращаются. По данным аналитиков, за последний год доходы от экспорта нефти и газа уменьшились, в частности из-за дисконта на российскую нефть и ограничений на газовом рынке. В то же время экспорт сырой нефти сохраняется, но осуществляется по более низким ценам и через так называемый "теневой флот".
- Энергетический конфликт между Украиной, Венгрией и Словакией влияет на санкционное единство. После повреждения инфраструктуры нефтепровода "Дружба" транзит был остановлен, что повлекло политические заявления Будапешта и Братиславы о возможном ограничении электроснабжения Украины. Часть экспертов считает, что эти действия носят политический характер и отражают более широкую дискуссию внутри ЕС относительно механизма принятия решений.