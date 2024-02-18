Так, там отметили, что странам Европы, чтобы полностью заменить помощь США для Украины, придется удвоить существующую.

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Что известно о разрыве между обещанными и фактическими потоками помощи

В IFW отметили, что общая помощь Европы уже давно обогнала помощь США – не только по обязательствам, но и по конкретным ассигнованиям помощи Украине.

Кроме того, одобрение Программы поддержки Украины от ЕС гарантирует дальнейшую финансовую помощь. Однако заметный разрыв между обязательствами ЕС и ассигнованиями остается очень большим. Речь идет о 144 миллиардах евро против 77 миллиардов евро.

Согласно последнему обновлению, обязательства США по помощи и поставки Украине фактически приостановились, принимая во внимание то, что ни один новый пакет поддержки не прошел Конгресс США. В то же время, помощь от стран ЕС продолжает расти, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения распределения. Речь идет о помощи, которую было выделено или зарезервировано для конкретной цели и должно быть отправлено Украине в ближайшем будущем.

Так, данные показывают большой разрыв между обещанными и фактическими потоками помощи. По состоянию на 15 января 2024 года ЕС предусмотрел 144 миллиарда евро помощи, но на конкретные цели было выделено лишь 77 миллиардов евро.

Какие страны лидируют в предоставлении помощи Украине относительно их ВВП

Согласно анализу Кильского института мировой экономики, Эстония, Дания, Норвегия, Литва и Латвия являются лидерами в оказании помощи Украине, относительно ВВП этих стран.

По состоянию на 15 января общий объем многолетних и краткосрочных обязательств Эстонии по оказанию помощи Украине составляет 3,5% от ВВП страны. На втором месте по этому показателю находится Дания – 2,41%. Далее следуют Норвегия (1,72%), Литва (1,54%), Латвия (1,15%), Финляндия (0,71%), Польша (0,69%), Нидерланды (0,67%).

Общий объем помощи и обязательств Германии по поддержке Украины составляет 0,57% от ее ВВП, Великобритании – 0,55%, Соединенных Штатов – 0,32%, Франции – 0,07%. Нейтральные Швейцария и Австрия выделили на поддержку Украины 0,33 и 0,18% соответственно.

Выделение помощи Украине: какова ситуация

При рассмотрении выделения помощи в конкретных сферах – финансовой, гуманитарной и военной, Европейский Союз оказывается на первом месте, который в целом выделил 84,99 миллиарда евро. Из них 77,18 миллиарда – финансовая помощь, 2,21 миллиарда – гуманитарная, 5,6 миллиарда – военная.

Вторым крупнейшим спонсором Украины являются Соединенные Штаты с общим объемом 67,71 миллиарда евро помощи (24,03 миллиарда - финансовая, 1,45 миллиарда – гуманитарная, 42,22 миллиарда – военная).

На третьем месте – Германия с 22,06 миллиарда евро предоставленной помощи и обязательств по состоянию на 15 января этого года (1,41 миллиарда – финансовая помощь, 2,95 миллиарда – гуманитарная, 17,70 миллиарда – военная).

В Дании призвали Европу усилить помощь: что известно

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать всю свою артиллерию Украине, чтобы наше государство могло противостоять врагу.

Она призвала Европу передать Украине больше боеприпасов, систем ПВО и другого оружия, в котором нуждается Украина.

По ее словам, эти потребности являются неотложными, однако европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду увеличению поставок, и сейчас открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

Такие заявления руководительница датского правительства сделала во время выступления на 7-м Украинском ланче, который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.