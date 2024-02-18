Так, там зазначили, що країнам Європи, аби повністю замінити допомогу США для України, доведеться подвоїти існуючу.

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Що відомо про розрив між обіцяними і фактичними потоками допомоги

У IFW зазначили, що загальна допомога Європи вже давно обігнала допомогу США – не лише за зобов'язаннями, а й за конкретними асигнуваннями допомоги Україні.

Крім того, схвалення Програми підтримки України від ЄС гарантує подальшу фінансову допомогу. Проте помітний розрив між зобов'язаннями ЄС та асигнуваннями залишається дуже великим. Йдеться про 144 мільярди євро проти 77 мільярдів євро.

Відповідно до останнього оновлення, зобов'язання США щодо допомоги та поставки Україні фактично призупинилися, беручи до уваги те, що жоден новий пакет підтримки не пройшов Конгрес США. Водночас, допомога від країн ЄС продовжує зростати, як з погляду зобов'язань, так і з точки зору розподілу. Йдеться про допомогу, яку було виділено чи зарезервовано для конкретної мети і має бути відправлено Україні в найближчому майбутньому.

Так, дані показують великий розрив між обіцяними і фактичними потоками допомоги. Станом на 15 січня 2024 року ЄС передбачив 144 мільярди євро допомоги, але на конкретні цілі було виділено лише 77 мільярдів євро.

Які країни лідирують у наданні допомоги Україні відносно до їхнього ВВП

Відповідно до аналізу Кільського інституту світової економіки, Естонія, Данія, Норвегія, Литва та Латвія є лідерами у наданні допомоги Україні, відносно до ВВП цих країн.

Станом на 15 січня загальний обсяг багаторічних та короткострокових зобов'язань Естонії з надання допомоги Україні становить 3,5% від ВВП країни. На другому місці за цим показником перебуває Данія – 2,41%. Далі йдуть Норвегія (1,72%), Литва (1,54%), Латвія (1,15%), Фінляндія (0,71%), Польща (0,69%), Нідерланди (0,67%).

Загальний обсяг допомоги та зобов’язань Німеччини з підтримки України становить 0,57% від її ВВП, Великої Британії – 0,55%, Сполучених Штатів – 0,32%, Франції – 0,07%. Нейтральні Швейцарія та Австрія виділили на підтримку України 0,33 та 0,18% відповідно.

Виділення допомоги України: яка ситуація

При розгляді виділення допомоги у конкретних сферах – фінансовій, гуманітарній та військовій, Європейський Союз виявляється на першому місці, який загалом виділив 84,99 мільярда євро. З них 77,18 мільярда – фінансова допомога, 2,21 мільярда – гуманітарна, 5,6 мільярда – військова.

Другим найбільшим спонсором України є Сполучені Штати із загальним обсягом 67,71 мільярда євро допомоги (24,03 мільярда - фінансова, 1,45 мільярда – гуманітарна, 42,22 мільярда – військова).

На третьому місці – Німеччина з 22,06 мільярда євро наданої допомоги та зобов’язань станом на 15 січня цього року (1,41 мільярда – фінансова допомога, 2,95 мільярда – гуманітарна, 17,70 мільярда – військова).

У Данії закликали Європу посилити допомогу: що відомо

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби наша держава могла протистояти ворогу.

Вона закликала Європу передати Україні більше боєприпасів, систем ППО та іншої зброї, якої потребує Україна.

За її словами, ці потреби є невідкладними, однак європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

Такі заяви очільниця данського уряду зробила під час виступу на 7-му Українському ланчі, який проходить у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.