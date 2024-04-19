Также он напомнил о недавних пакетах военной помощи от Дании и Нидерландов, прогресс инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов, а также рассмотрение законопроекта о помощи в Палате представителей.
Смотрите также США готовятся отправить Украине артиллерию и ПВО: в Politico рассказали, когда это произойдет
Больше помощи Украине
Генсек Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса на заседании Украина – НАТО кроме потребности в ПВО, также обсуждали другую помощь. В частности речь идет о 155-миллиметровых снарядах, дальнобойные возможности и беспилотники.
Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время,
– добавил генсек.
Столтенберг напомнил, что на этой неделе Дания сделала новое заявление о поддержке Украины, а Нидерланды объявили о выделении дополнительных 4 миллиардов евро на военную поддержку. Чехия подтвердила, что закупила полмиллиона боеприпасов в рамках своей инициативы по боеприпасам.
Он также добавил, что рассчитывает на то, что законопроект о помощи Украине от США будет принят без дальнейших проволочек.
По словам Столтенберга, члены Альянса должны взглянуть глубже в свои запасы, чтобы ускорить предоставление ракет, артиллерии и боеприпасов.
Украина использует предоставленное нами оружие для уничтожения российского боевого потенциала, это делает нас всех безопаснее, поэтому поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность,
– указал он.
Помощь от США
- Лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус, что есть большая вероятность того, что Палата проголосует за помощь Украине уже 20 апреля. В Нижней палате представителей набирается достаточное количество голосов, Сенат этот законопроект также должен пройти без проблем.
- Только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который среди прочего будет включать способности ПВО и артиллерии. Об этом заявил представитель Минобороны США Пэт Райдер.
- По его словам, США имеют "очень мощную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материально-технические средства". Таким образом помощь от США может поступить в Украину уже в течение нескольких дней.