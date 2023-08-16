Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился с 24 Каналом своим видением, как наши партнеры принимают решение о помощи Украине. К сожалению, наши союзники не понимают с какой армией мы имеем дело, и все же ждут чудес на фронте.
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Сейчас в Украине классическая война
Россияне согнали огромное войско и лучшую технику на территорию Украины, окопались и заминировали тысячи квадратных километров. Тем не менее в западных СМИ частично просматриваются российские нарративы.
"Цивилизации, не имеющие больших войн, привыкших к тому, что есть войны, где участвуют небольшие спецвойска, абсолютно контрактно-подготовленные войска – это немного иначе, чем классические войны окопного типа, которые мы видим в Украине. Здесь участвуют сотни тысяч мобилизованных людей с российской стороны", – добавил советник руководителя ОП.
Все накопившиеся Россией и Советским Союзом ресурсы отправлены на украинский фронт.
Они (партнеры – 24 Канал) не понимают, они не могут понять этого. Им кажется, что это как компьютерная игра. Здесь у тебя есть 10 человек, там 10 человек и ты достаточно быстро за пол часа решил все вопросы,
– подчеркнул Подоляк.
Как следует поддерживать Украину
Безусловно, наши союзники сознательно помогают Украине и оружием и деньгами. Но не до конца понимают, что такое помощь с точки зрения математического паритета.
"Около 20 лет вы говорили, что Россия имеет самую мощную армию, по крайней мере, вторую в мире. Вы боялись этой армии. Вы боялись вообще того, что происходило в Грузии, Сирии и т.д. Вы вообще боялись смотреть в сторону России и главное, чтобы она не начинала никакой экспансии. Но сейчас есть масштабная экспансия, где Украина сдерживает огромную армию", – подчеркнул советник руководителя ОП.
Подоляк поделился видением, как партнеры принимают решение о помощи Украине: смотрите видео
Союзникам нужно было не просто информационно говорить, что "мы вас поддерживаем, потому что вы защищаете демократию".
"Надо было брать ручку в руки и считать. Например, Россия использует 2 тысячи артиллерии такого-то типа, 5 тысяч танков такого-то типа, баллистические крылатые ракеты такой-то дальности в таком-то количестве и так далее. Что нужно Украине с инструментального взгляда, просто математически сосчитать. Тогда была бы совсем другая картинка", - заметил Подоляк.
Что ускорит наступление Украины
Достаточное количество авиации и систем противоракетной обороны помогли бы обезопасить от грядущего давления противника, а именно тактической авиации, управляемых авиационных бомб, баллистических ракет. К сожалению, такие средства противодействия врагу у нас недостаточно.
Есть определенный диссонанс. С одной стороны есть абсолютная моральная поддержка Украины в полном объеме и до конца она будет. Я не вижу ни одного варианта, что кто-то скажет: "Все. Давайте будем заканчивать. Договаривайтесь, как хотите. Отдавайте России, что она хочет". Такого не будет. С другой стороны, нужно было подойти к более сознательному математическому анализу,
– резюмировал Михаил Подоляк.
Чтобы ускорить украинское наступление, соответствующие инструменты должны быть увеличены.
Война России с Украиной: последнее
- 14 августа президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по результатам поездки в Донецкую область. Он сообщил, что поговорил с воинами напрямую, откровенно и детально: о наших наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, о том, каковы сейчас эти возможности и какими они должны быть.
- В течение прошлой недели Вооруженные Силы освободили 3 квадратных километра на Бахмутском направлении. Вместе с тем враг стремится восстановить утраченные позиции, поэтому стащил большое количество артиллерии, дронов и личного состава. У Бахмута продолжаются ожесточенные бои.
- Министр финансов Германии поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что они помогут приблизить украинскую победу. Более того, он обещает Украине 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно.