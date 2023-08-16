Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом своїм баченням, як наші партнери ухвалюють рішення про допомогу Україні. На жаль, наші союзники не розуміють з якою армією ми маємо справу, і все ж чекають дива на фронті.

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Зараз в Україні класична війна

Росіяни зігнали величезне військо та найкращу техніку на територію України, окопалися й замінували тисячі квадратних кілометрів. Попри це, у західних ЗМІ частково проглядаються російські наративи.

"Цивілізації, які не мають великих війн, які звикли до того, що є війни, де беруть участь невеличкі спецвійська, абсолютно контрактно-підготовлені війська – це трішки інакше, ніж класичні війни окопного типу, які ми бачимо в Україні. Тут беруть участь сотні тисяч мобілізованих людей з російського боку", – додав радник керівника ОП.

Усі накопичені Росією та Радянським Союзом ресурси відправлені на український фронт.

Вони (партнери – 24 Канал) не розуміють, вони не можуть осягнути цього. Їм здається, що це як комп'ютерна гра. Тут у тебе є 10 людей, там 10 людей і ти достатньо швидко за пів години розв'язав усі питання,

– підкреслив Подоляк.

Як варто підтримувати Україну

Безумовно, наші союзники свідомо допомагають Україні і зброєю, і грошима. Але не до кінця розуміють, що таке допомога з погляду математичного паритету.

"Близько 20 років ви говорили, що Росія має найпотужнішу армію, принаймні другу у світі. Ви боялися цієї армії. Ви боялися взагалі того, що відбувалося в Грузії, Сирії і т.д. Ви взагалі боялися дивитися у сторону Росії й головне, щоб вона не починала ніякої експансії. Але зараз є масштабна експансія, де Україна стримує величезну армію", – підкреслив радник керівника ОП.

Подоляк поділився баченням, як партнери ухвалюють рішення щодо допомоги Україні: дивіться відео

Союзникам треба було не просто інформаційно говорити, що "ми вас підтримуємо, тому що ви захищаєте демократію".

"Треба було брати ручку в руки і рахувати. Наприклад, Росія використовує 2 тисячі артилерії такого-то типу, 5 тисяч танків такого-то типу, балістичні крилаті ракети такої-то дальності у такій-то кількості й так далі. Що потрібно Україні з інструментального погляду, просто математично порахувати. Тоді була б зовсім інша картинка", – зауважив Подоляк.

Що пришвидшить наступ України

Достатня кількість авіації та систем протиракетної оборони допомогли б убезпечити від прийдешнього тиску противника, а саме: тактичної авіації, керованих авіаційних бомб, балістичних ракет. На жаль, такі засоби протидії ворогу у нас в недостатній кількості.

Є певний дисонанс. З одного боку, є абсолютна моральна підтримка України в повному обсязі й до кінця вона буде. Я не бачу жодного варіанту, що хтось скаже: "Все. Давайте будемо закінчувати. Домовляйтеся як хочете. Віддавайте Росії, що вона хоче". Такого не буде. З іншого боку, треба було підійти до більш свідомого математичного аналізу,

– резюмував Михайло Подоляк.

Аби пришвидшити український наступ – відповідні інструменти мають бути збільшені.

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