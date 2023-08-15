Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Сьогодні російська пропаганда поводить себе менш інфантильно, як це було на початку війни, коли вони говорили, що воюють з нацистами, мають право порушувати міжнародне право, і ніхто не може їм суперечити у цьому.
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Вони не розміщують прямо публікації у певних західних медіа, а опосередковано працюють через різні саміти, консультативні центри, PR-агенції. Просувають меседжі, що війна затягується і для того, щоб убезпечити від втягування у неї ще глибше всі інші країни потрібно шукати інші варіанти,
– пояснив речник.
З іншого боку, багато видань сьогодні обирають хайпові заголовки, щоб втримати увагу читачів. Легко хайпувати, коли ти не знаходишся у війні, – для тебе війни не існує як такої, яка б обмежувала твої права, твої кар'єрні можливості, твій дохід, яка б змусила кудись переїхати чи залишитись без сім'ї.
Україна має стояти на своєму – лише перемога
Попри намагання країни-агресорки просувати свої меседжі, мусимо розуміти, що Росія сьогодні хоче максимально швидко знизити інтенсивність вогню, залишити умовну лінію розмежування, залишитись на окупованих територіях і затягнути Україну у переговорний процес, який не матиме рішень.
Росія почала більш тонко просувати свої наративи: дивіться відео
"Для нас з вами будь-який сценарій, де є зниження інтенсивності війни як такої і перехід у переговорний процес типу "Мінськ-2" буде означати, що Україна перетвориться на сіру зону, де буде постійна війна з різними інтенсивностями. Тобто для нас будь-який сценарій окрім вигнання Росії з території України означатиме втрату державності", – мовив Подоляк.
Росія ж при цьому намагатиметься просувати на Заході меседжі на кшталт "війна затягується, ваш рівень життя падає", і робитиме це більш тонко, ніж рік тому.
Підтримка коаліції
Для наших партнерів очевидно, що якщо вони не виграють разом з Україною цю війну, це означатиме, що програла демократія.
"Це суттєво обмежить міжнародне право, багато інших країн будуть провокувати глобальні спільноти і у нас буде постійна хаотизація – більше терактів, протестів. Питання в іншому: що не дуже багато є людей, які готові були б брати на себе функцію лідерства повноцінно, що передбачає певну відповідальність та прийняття складних рішень", – додав радник голови ОП.
Війна Росії з Україною: останнє
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