Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом выступает против решения разделить средства на помощь Украине и Израилю. Работа над документом о соответствующей поддержке продолжается уже несколько месяцев.

Смотрите также "Добром не заканчивается": у россиян паника из-за визита Нуланд в Украину

Циничный политический маневр

Кроме этого, также в течение довольно длительного времени администрация президента США Джо Байдена работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, которая должна профинансировать усиление границы с Мексикой.

Когда законодательный текст документа о помощи Украине и Израилю уже почти готов, республиканцы в Палате представителей прибегли к "циничному политическому маневру". Они используют безопасность Израиля в "политических играх".

Мы решительно выступаем против этих уловок, которые ничего не делают для защиты границы, ничего не делают, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывают в гуманитарной помощи палестинским гражданским жителям, большинство из которых женщины и дети, для которой Израиль открыл маршрут,

– подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Она также отметила, что республиканцы в Палате представителей должны работать над решением этих вопросов в двухпартийном формате.

США готовят новую стратегию помощи Украине на 2024 год