Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім виступає проти рішення розділити кошти на допомогу Україні та Ізраїлю. Робота над документом про відповідну підтримку триває вже кілька місяців.
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Цинічний політичний маневр
Крім цього, також протягом доволі тривалого часу адміністрація президента США Джо Байдена працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою.
Коли законодавчий текст документа про допомогу Україні та Ізраїлю вже майже готовий республіканці в Палаті представників вдалися до "цинічного політичного маневру". Вони використовують безпеку Ізраїлю у "політичних іграх".
Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки та діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут,
– наголосила Карін Жан-П'єр.
Вона також зауважила, що республіканці в Палаті представників повинні працювати над розв'язанням цих питань у двопартійному форматі.
США готують нову стратегію допомоги Україні на 2024 рік
- Адміністрація президента США Джо Байдена нібито розробляє нову стратегію підтримки України у війні з Росією на 2024 рік. США змістять акцент на посилення оборонного потенціалу та економіки України.
- Плани США не передбачають суттєвих успіхів України у війні проти Росії у 2024 році. Зокрема, американська стратегія буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій.
- Мета стратегії США – допомогти відбити можливі нові наступи країни-агресорки, посилюючи Збройні Сили та економіку країни. У виданні зазначили, що новий план – це різка зміна порівняно з минулим роком, коли США та їхні союзники спрямовували до Києва сучасну техніку та забезпечували підготовку військових, сподіваючись, що це зможе швидко відкинути російські сили, які окупували території на Сході та Півдні України.