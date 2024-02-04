Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Білий дім виступає проти рішення розділити кошти на допомогу Україні та Ізраїлю. Робота над документом про відповідну підтримку триває вже кілька місяців.

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Цинічний політичний маневр

Крім цього, також протягом доволі тривалого часу адміністрація президента США Джо Байдена працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою.

Коли законодавчий текст документа про допомогу Україні та Ізраїлю вже майже готовий республіканці в Палаті представників вдалися до "цинічного політичного маневру". Вони використовують безпеку Ізраїлю у "політичних іграх".

Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки та діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут,

– наголосила Карін Жан-П'єр.

Вона також зауважила, що республіканці в Палаті представників повинні працювати над розв'язанням цих питань у двопартійному форматі.

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