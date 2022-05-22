Об этом рассказали 22 мая в Главном управлении разведки Министерства обороны.
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"Важно, что президент Байден его подписал не после возвращения из официального визита из Кореи, а организовал доставку и подписание документа в Корею для ускорения подписания. Потому время и непрерывность поддержки очень важны для Украины!", - написали в разведке. Добавили, что помощь от США будут направлены, в частности, для разведывательной поддержки сил обороны.
На что потратят помощь
По словам госпожи-посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой, в первую очередь деньги потратят на оборону. Речь идет о 23,75 миллиарда долларов. Однако часть уйдет и в поддержку экономики и гуманитарные нужды.
Помочь планируют разделить следующим образом:
- для вооружения, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки – 6 миллиардов долларов;
- на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США – 4 миллиарда долларов;
- на увеличение американских запасов вооружения и военной техники, которую уже получила Украина – 8,7 миллиарда долларов;
- для поддержки миссий Европейского командования – 3,9 миллиарда долларов;
- для покупки критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США, когда в будущем будут экспортироваться – 550 миллионов долларов.