Об этом рассказали 22 мая в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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"Важно, что президент Байден его подписал не после возвращения из официального визита из Кореи, а организовал доставку и подписание документа в Корею для ускорения подписания. Потому время и непрерывность поддержки очень важны для Украины!", - написали в разведке. Добавили, что помощь от США будут направлены, в частности, для разведывательной поддержки сил обороны.

На что потратят помощь

По словам госпожи-посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой, в первую очередь деньги потратят на оборону. Речь идет о 23,75 миллиарда долларов. Однако часть уйдет и в поддержку экономики и гуманитарные нужды.

Помочь планируют разделить следующим образом: