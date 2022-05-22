Про це розповіли 22 травня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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"Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставлення і підписання документа в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", – написали у розвідці. Додали, що допомогу від США спрямують, зокрема, для розвідувальної підтримки сил оборони.
На що витратять допомогу
За словами пані-посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової, першочергово гроші витратять на оборону. Мовиться про 23,75 мільярда доларів. Проте частина піде й на підтримку економіки та гуманітарні потреби.
Наразі допомогу планують розділити так:
- для озброєння, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки – 6 мільярдів доларів;
- на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США – 4 мільярди доларів;
- на збільшення американських запасів озброєння та військової техніки, яку вже отримала Україна – 8,7 мільярда доларів;
- для підтримки місій Європейського командування – 3,9 мільярда доларів;
- для купівлі критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США, як у майбутньому експортуватимуть – 550 мільйонів доларів.