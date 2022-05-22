Про це розповіли 22 травня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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"Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставлення і підписання документа в Корею для прискорення підписання. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", – написали у розвідці. Додали, що допомогу від США спрямують, зокрема, для розвідувальної підтримки сил оборони.

На що витратять допомогу

За словами пані-посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової, першочергово гроші витратять на оборону. Мовиться про 23,75 мільярда доларів. Проте частина піде й на підтримку економіки та гуманітарні потреби.

Наразі допомогу планують розділити так: