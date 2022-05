Ентоні Блінкен розповів, що присвятив би російському президенту пісню під назвою "Ми більше ніколи не будемо разом", яку виконує відома співачка Тейлор Свіфт.

Таким чином держсекретар США натякнувши, що наразі США не планують налагоджувати відносини з Росією.

"Нью-Йоркський університет запросив Тейлор Свіфт як вступного оратора… Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб присвятити виступ "We Are Never Ever Getting Back Together" ("Ми більше ніколи не будемо разом" – 24 канал) президентові Путіну. Вони сказали, що це буде "недипломатично", – пожартував Ентоні Блінкен.

