Энтони Блинкен рассказал, что посвятил бы российскому президенту песню под названием "Мы больше никогда не будем вместе", которую исполняет известная певица Тейлор Свифт.
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Таким образом, госсекретарь США намекнул, что в настоящее время США не планируют налаживать отношения с Россией.
"Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора… Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "We Are Never Ever Getting Back Together" ("Мы больше никогда не будем вместе" – 24 канал) президенту Путину", – пошутил Энтони Блинкен.
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