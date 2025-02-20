Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.
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План для безопасности Европы
Как отметил Науседа, Европа должна действовать уже сейчас, чтобы Украина имела необходимую поддержку, а европейская безопасность была прочной. Президент Литвы предложил пять пунктов плана, который должна воплотить в жизнь Европа.
Среди пунктов является обязательное предоставление гарантий безопасности для Украины, в частности членство в НАТО.
Также Европа должна сделать все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления, а санкции только усиливались.
Также литовский президент отмечает, что Украине необходимо предоставить 10 миллиардов евро для украинской оборонной промышленности и срочно профинансировать вооружение.
План Европы должен содержать арест замороженных активов России и введение тарифов на российский и белорусский импорт.
Конечно, не исключается и вступление Украины в ЕС, который должен состояться до 2030 года.
Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе,
– подытожил Гитанас Науседа.
Напомним, во время Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Европа не сможет присутствовать на переговорах по прекращению войны в Украине. Но интересы стран ЕС обязательно учтут при обсуждении. Зато европейские лидеры объединяются и проводят встречи, чтобы принять решение о помощи Украине и собственной безопасности.