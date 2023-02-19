Об этом 24 Каналу рассказал американский журналист и политик Юрий Рашкин. По его словам, регулярные пакеты помощи для Украины – это такая стратегия, которая является результатом героической борьбы украинцев с российскими захватчиками.

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Танки Abrams вряд ли проедут по красной площади

Юрий Рашкин вспомнил, что США согласились передать Украине танки Abrams, чтобы Германия согласилась передать танки Leopard, а в результате теперь Германия призывает других помогать Украине оружием.

Такни Abrams – это большая инфраструктура, и сколько бы ни хотелось многим, чтобы они проехались по красной площади, мне кажется, что с точки зрения логистики – это будет трудно.

– сказал Рашкин.

Германия также отказывается, чтобы их танки воевали на российской территории, но при этом идет сбор вооружения для контрнаступления Украины.

Американский политик уверен, что Украина получит всю необходимую помощь: смотрите видео

Американский журналист отметил, что Украина и союзники накапливают силы для эффективного контрнаступления, которое приведет к восстановлению границ Украины в 1991 году или поставит Владимира Путина в ситуацию, когда он не сможет отказаться от предложенных условий.

Количество просчетов Путина – это просто невероятно. В каком-то смысле это позор для всех,

– сказал политик.

Юрий Рашкин рассказал, что Украина получит всю необходимую помощь и отметил, что США пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов для Украины. При этом он также отметил, что за месяц в США производится около 11 000 снарядов, а Украина использует это количество за неделю или даже меньше.

США усиливают производство снарядов

"Сейчас цель в США – в 5 раз повысить количество производимых снарядов для гаубиц в течение двух лет. Сейчас идет очень сильное восстановление военно-промышленного комплекса и проблема в том, что это занимает время", – сказал журналист.

Американский политик отметил определенный диссонанс в желании победить как можно скорее и долгосрочными планами по производству вооружения и его поставке Украине.

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При этом производители вооружения заинтересованы в долгосрочных контрактах, что поможет обеспечить Украину снарядами и оружием, а также пополнить запасы США и союзников.

"Это лето и эта весна имеют гигантское значение в этой войне, потому что мы будем решать в августе – сентябре о чем здесь говорить. Есть ли здесь какое-то желание от России к переговорам, возглавляет ли эту страну еще Путин или уже кто-то новый будет на него". месте»» – подытожил Рашкин.

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