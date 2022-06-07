На помощь Украине: Пинчуки продадут на аукционе скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey

28 июня 2022 года на аукционе Christie's будет представлена знаковая скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурного цвета)". Ее выставляют на продажу украинский бизнесмен Виктор Пинчук и его супруга Елена, чтобы собрать деньги на гуманитарную помощь Украине.

Оценочная стоимость предмета искусства – от 6 миллионов до 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил сайт Фонда Виктора Пинчука.

"Собранные средства будут направлены, в частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, которым срочно требуется протезирование, лечение и реабилитация для восстановления качества жизни. являются монументальным символом надежды и солидарности с военными и гражданскими мужчинами, женщинами и детьми в Украине, раздираемой войной, которые понесли ужасные потери”, – сказано в сообщении.

В фонде отметили, что продажа скульптуры станет важным событием аукциона "ХХ/ХХI век: Вечерние лондонские торги" дома Christie's. Работа будет выставлена ​​на площади Сент-Джеймс рядом со штаб-квартирой Christie's в Лондоне с 14 июня по 3 июля.

"Balloon Monkey (Magenta) – это шедевр парадоксальной силы, его противоречия варьируются между удивительной сложностью и абсолютной простотой, серьезностью и игрой, поп-культурой и нашими глубочайшими, первобытными структурами мифа и веры. Этот объект, свободен от иронии, создан с почти невероятной самоотдачей, как воплощение доверия, открытости, искренности и любви.Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – это глубокое и жизнерадостное подтверждение того, что искусство – это не только то, что мы видим, но и то, что происходит внутри нас”, – описали произведение искусства в пресс-службе фонда.

Также отмечается, что в ноябре 2014 года Balloon Monkey (Orange) – "Обезьяна из воздушных шаров (оранжевая)" – из той же серии, что и текущий лот – достигла цены продажи 25,9 миллиона долларов.

"Виктор и Елена Пинчук постоянно работают, чтобы активизировать гуманитарную поддержку для Украины, поэтому для меня искренняя честь, что Balloon Monkey (Magenta) поддержит их чрезвычайные усилия. Настоящая ценность искусства состоит в том, чтобы служить человечеству, и сегодня не может быть высшего призвания, чем поддерживать народ Украины. Благодаря моей дружбе с Виктором и Еленой Пинчук моя жизнь обогатилась народом и культурой Украины. У меня была возможность посещать Украину много раз как одному, так и с семьей, и я всегда испытывал сильное чувство единства, дружбы и истории", – заявил скульптор.

Он добавил, что очень расстроен и обеспокоен войной и разрушениями, которые переживает украинский народ.

"Наша благодарность и уважение к нашим воинам безграничны. Они отдают свои жизни за нас, будущее Украины и мира. Каждый погибший или раненый украинец от обстрелов, взрывов и насилия – рана в нашей душе. За счет средств аукциона мы можем помочь спасти жизнь. Мы можем помочь восстановить жизнь, разрушенную войной. Десятки, а может и сотни жизней, каждая из которых имеет невероятную ценность. Благодарны Джеффу и Christie's. Они помогают нам хотя бы часть нашей безграничной благодарности украинцам превратить в помощь и поддержку", – заявил Пинчук.