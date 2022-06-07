Оціночна вартість предмета мистецтва – від 6 мільйонів до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомив сайт Фонду Віктора Пінчука.

"Зібрані кошти будуть направлені, зокрема, для тяжкопоранених під час війни військових та цивільних, яким терміново потрібне протезування, лікування та реабілітація для відновлення якості життя. Скульптура є монументальним символом надії та солідарності з тими військовими та цивільними чоловіками, жінками та дітьми в Україні, що роздирається війною, які зазнали жахливих втрат”, – сказано в повідомленні.

У фонді наголосили, що продаж скульптури стане важливою подією аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги аукціону Christie's. Роботу буде виставлено на площі Сент-Джеймс поруч зі штаб-квартирою Christie's у Лондоні з 14 червня до 3 липня.

"Balloon Monkey (Magenta) – це шедевр парадоксальної сили, його протиріччя варіюються між запаморочливою складністю та абсолютною простотою, серйозністю та грою, поп-культурою та нашими найглибшими, первісними структурами міфу та віри. Цей об'єкт, вільний від іронії, створений з майже неймовірною самовіддачею, як втілення довіри, відкритості, щирості та любові. Для Кунса Balloon Monkey (Magenta) – це глибоке та життєрадісне підтвердження того, що мистецтво – це не тільки те, що ми бачимо, але й те, що відбувається всередині нас”, – описали витвір мистецтва у пресслужбі фонду.

Також зазначається, що у листопаді 2014 року Balloon Monkey (Orange) – "Мавпа з повітряних куль (помаранчева)" – з тієї ж серії, що й поточний лот – досягла ціни продажу 25,9 мільйона доларів.

"Віктор та Олена Пінчук невпинно працюють, щоб активізувати гуманітарну підтримку для України, тому для мене щира честь, що Balloon Monkey (Magenta) підтримає їхні надзвичайні зусилля. Справжня цінність мистецтва полягає в тому, щоб служити людству, і сьогодні не може бути найвищого покликання , чим підтримувати народ України. Завдяки моїй дружбі з Віктором та Оленою Пінчук моє життя збагатилося народом та культурою України. У мене була можливість відвідувати Україну багато разів як одному, так і з сім'єю, і я завжди відчував сильне почуття єдності, дружби та історії", – заявив скульптор.

Він додав, що надзвичайно засмучений та стурбований війною та руйнуваннями, які переживає український народ.

"Наша подяка та повага до наших воїнів безмежна. Вони віддають свої життя за нас, майбутнє України та світу. Кожен загиблий чи поранений українець від обстрілів, вибухів та насильства – рана в нашій душі. За рахунок коштів аукціону ми можемо допомогти врятувати життя. Ми можемо допомогти відновити життя, зруйноване війною. Десятки, а може й сотні життів, кожне з яких має неймовірну цінність. Вдячні Джеффу та Christie's. Вони допомагають нам хоча б частину нашої безмежної подяки українцям перетворити на допомогу та підтримку", – заявив Пінчук.