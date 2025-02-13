Один выступает за поддержку Украины, а другой считает, что "не все так однозначно". Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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"Мне кажется, этот визит с точки зрения американистики, внутренней политики США означает образование этих двух противоборствующих лагерей в пределах самой администрации Трампа", – сказал он.

Два крыла в Белом доме

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" предположил, что образуется два крыла Белого дома. Одно со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом считает, что нужно иметь хорошие отношения с Киевом, поддерживать наше государство, что именно украинский подход к решению войны является правильным.

С другой стороны, есть крыло с Уиткоффом, которые готовы говорить напрямую с Путиным. Они могут говорить, что "все не так однозначно" и "нужно просто прекратить стрелять".

Мне кажется, что следующие шаги в новой администрации Трампа, так же как было в администрации Джо Байдена – это формирование двух противоречивых кругов. Одно из них готово к более решительным действиям относительно Украины. У Трампа – это Келлог, у Байдена – это были Блинкен и Остин. А другое будет говорить о том, что "не все так однозначно". У Трампа – это Уиткофф и Джей Ди Вэнс. У Байдена – был Салливан,

– считает Александр Краев.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф таки находился с визитом в России. Он вернулся с американцем Марком Фогелем, которого удерживала Россия, и по которому он договаривался. Также есть информация, что Уиткофф мог иметь 3-часовой разговор с Владимиром Путиным в Москве.