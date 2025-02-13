Один виступає за підтримку України, а інший вважає, що "не все так однозначно". Таку думку 24 Каналу озвучив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"Мені здається, цей візит з погляду американістики, внутрішньої політики США означає утворення цих двох протиборчих таборів у межах самої адміністрації Трампа", – сказав він.

Два крила у Білому домі

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" припустив, що утворюється два крила Білого дому. Одне зі спецпредставником Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом вважає, що потрібно мати хороші відносини з Києвом, підтримувати нашу державу, що саме український підхід до розв’язання війни є правильним.

З іншого боку, є крило з Віткоффом, які готові говорити напряму з Путіним. Вони можуть казати, що "все не так однозначно" і "потрібно просто припинити стріляти".

Мені здається, що наступні кроки в новій адміністрації Трампа, так само як було в адміністрації Джо Байдена – це формування двох протирічних кіл. Одне з них готове до більш рішучих дій щодо України. У Трампа – це Келлог, у Байдена – це були Блінкен і Остін. А інше буде говорити про те, що "не все так однозначно". У Трампа – це Віткофф і Джей Ді Венс. У Байдена – був Салліван,

– вважає Олександр Краєв.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф таки перебував з візитом у Росії. Він повернувся з американцем Марком Фогелем, якого утримувала Росія, і щодо якого він домовлявся. Також є інформація, що Віткофф міг мати 3-годинну розмову з Владіміром Путіним у Москві.