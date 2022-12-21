Президент Латвии Эгилс Левитс принял участие в изготовлении окопных свеч для украинских военных. К нему присоединились лидер Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Алар Карис.

Об этом сообщил латвийский президент Эгилс Левитс. Он опубликовал соответствующие фотографии.

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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии изготовляли окопные свечи для ВСУ

Украинцы будут воевать в окопах и на Рождество. То, что мы сегодня символически выливаем окопные свечи, есть моральная поддержка украинцев и подтверждение того, что мы продолжаем и будем поддерживать Украину до ее победы,

– отметил Левитс.

Он показал, как вместе с лидерами Литвы и Эстонии производил свечи для украинских военных.

Как президенты изготовляли свечи / фото Эгилс Левитс

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