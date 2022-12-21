9-летняя девочка отрезала полуметровую косу, чтобы купить каску для военных под Бахмутом

Украинцы сплоченно и ежедневно помогают армии и сплошным монолитом ежедневно приближают победу Украины над захватчиком. В стороне не остаются и дети.

Так, недавно 9-летняя девочка из Прилук отрезала полметра своей роскошной косы, чтобы купить тактическую каску для военных, защищающих Родину под Бахмутом.

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Более 5 тысяч гривен на нужды ВСУ

Свои волосы Оксана отращивала всю жизнь, однако около двух месяцев назад она решила их обрезать. На это вдохновили другие украинки, также отрезающие волосы в помощь украинским военным.

Мама девочки отметила, что ей было трудно решиться на это, однако дочь не отступала от своего замысла.

Не страшно мне, новые отрастут. Хочу помочь нашим воинам, чтобы скорее победили и вернулись к своим родным. Так я помогаю Украине,

– рассказала 9-летняя Оксана.

5 тысяч 300 гривен, которые получил ребенок за волосы весом 112 граммов и длиной почти 70 сантиметров, семья девочки передала местному благотворительному фонду "Свободная Страна" на нужды ВСУ. В фонде отметили, что за вырученные средства хотят купить каску с креплением под тепловизор.

"Яркий пример – как яркие волосы сохранят чью-то жизнь", – рассказал волонтер БФ "Свободная страна" Антон Копасов.

Как дети помогают ВСУ