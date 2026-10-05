Кличко побывал на Харьковском направлении: какую помощь военные получили от жителей столицы

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных на Харьковском направлении и передал им очередную партию помощи от столичной общины. В частности, Третьему армейскому корпусу ВСУ передали 5800 беспилотников различных типов.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своем телеграм-канале. По его словам, Киев продолжает систематически поддерживать Силы безопасности и обороны и направлять на это средства городского бюджета.

Киев передал военным более 52 тысяч дронов в 2026 году

Во время поездки на Харьковское направление Виталий Кличко встретился с украинскими защитниками и передал военным очередную партию беспилотников.

Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Доставил помощь от киевской общины. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "ЦЕНТР" ВСУ 5800 БПЛА различного типа,

– написал мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что с начала 2026 года столица уже передала военным различных бригад более 52 тысячи БПЛА. Помимо БПЛА, защитники получали и другое необходимое снаряжение.

По словам мэра, Киев продолжает увеличивать финансовую поддержку украинской армии. В частности, в начале октября Киевсовет принял решение дополнительно выделить из городского бюджета 1,6 миллиарда гривен на нужды Сил безопасности и обороны.

"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 миллиард 600 миллионов гривен на поддержку Сил безопасности и обороны. Сообщество столицы продолжает помогать нашим защитникам!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Дроны для Третьего корпуса / Фото с телеграм-канала мэра Киева