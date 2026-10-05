Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, Київ продовжує системно підтримувати Сили безпеки та оборони й спрямовувати на це кошти міського бюджету.

Київ передав військовим понад 52 тисячі дронів у 2026 році

Під час поїздки на Харківський напрямок Віталій Кличко зустрівся з українськими захисниками та передав військовим чергову партію безпілотників.

Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угрупування військ "ЦЕНТР" ЗСУ 5800 БпЛА різного типу,

– написав мер Києва.

Віталій Кличко також зазначив, що від початку 2026 року столиця вже передала військовим різних бригад понад 52 тисячі безпілотників. Окрім БпЛА, захисники отримували й інше необхідне оснащення.

За словами мера, Київ продовжує збільшувати фінансову підтримку українського війська. Зокрема, на початку жовтня Київрада ухвалила рішення додатково спрямувати з міського бюджету 1,6 мільярда гривень на потреби Сил безпеки та оборони.

"На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 мільярд 600 мільйонів гривень на підтримку Сил безпеки та оборони. Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам!" – наголосив Віталій Кличко.

Дрони для Третього корпусу / Фото з телеграм-каналу мера Києва