Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей, – Пристайко

Великобритания продолжает мощно поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Вскоре она предоставит нашему государству несколько военных кораблей.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, украинские военные уже проходят соответствующие учения.

К теме "Буду лучшим другом": Трасс анонсировала увеличение военной помощи Украине

Великобритания предоставит Украине военные корабли

Пристайко рассказал, что посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.

На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько,

– заметил посол.

Он добавил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.

"Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военных морских сил Ее Величества", – отметил Пристайко.

По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.

"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", – подытожил посол.

Будет интересно – британские бронированные авто "Husky" TSV уничтожают оккупантов в Херсонской области: видео