Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей, – Пристайко
Источник:Суспільне
Великобритания продолжает мощно поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Вскоре она предоставит нашему государству несколько военных кораблей.
Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, украинские военные уже проходят соответствующие учения.
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Великобритания предоставит Украине военные корабли
Пристайко рассказал, что посетил военный морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине.
На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько,
– заметил посол.
Он добавил, что после начала полномасштабной войны в Украине Турция полностью закрыла проливы в Черном море для военных кораблей.
"Наши приоритеты сдвинулись. Нам сейчас нужны противоминные корабли. 2 – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении Военных морских сил Ее Величества", – отметил Пристайко.
По его словам, эти корабли переделают, обновят и добавят специальное оборудование, необходимое Украине.
"Но это не только 2 корабля. У них есть больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", – подытожил посол.
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