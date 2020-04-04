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      Помощь Украине: МВФ назвал условия

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      МВФ назвал условия предоставления денег Украине / dw.com

      Международный валютный фонд приветствовал принятие законопроекта про банки в первом чтении. Организация ожидает окончательного принятия документа Радой и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

      Условия денежной помощи рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

      Обратите внимание Транш от МВФ: когда Украина получит 5 миллиардов долларов

      Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие,
      – отметил Люнгман.

      По его словам, организация также рассчитывает на принятие изменений в госбюджет на 2020 год. В них власть должна предусмотреть меры в ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли из-за COVID-19.

      В МВФ призывают Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли.

      Все, что нужно знать о транше от МВФ

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины МВФ Транш МВФ Рынок земли Всемирный банк Бюджет Банки Деньги
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