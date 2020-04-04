Помощь Украине: МВФ назвал условия
Международный валютный фонд приветствовал принятие законопроекта про банки в первом чтении. Организация ожидает окончательного принятия документа Радой и внесения изменений в государственный бюджет Украины.
Условия денежной помощи рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
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Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие,
– отметил Люнгман.
По его словам, организация также рассчитывает на принятие изменений в госбюджет на 2020 год. В них власть должна предусмотреть меры в ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли из-за COVID-19.
В МВФ призывают Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли.
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- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.
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