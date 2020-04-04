Помощь Украине: МВФ назвал условия

Международный валютный фонд приветствовал принятие законопроекта про банки в первом чтении. Организация ожидает окончательного принятия документа Радой и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Условия денежной помощи рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие,

– отметил Люнгман.

По его словам, организация также рассчитывает на принятие изменений в госбюджет на 2020 год. В них власть должна предусмотреть меры в ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли из-за COVID-19.

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