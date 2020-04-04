Допомога Україні: МВФ назвав умови

Міжнародний валютний фонд привітав прийняття законопроєкту про банки у першому читанні. Організація очікує на остаточне ухвалення документа Радою та внесення змін до державного бюджету України.

Про умови грошової допомоги розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Зверніть увагу Транш від МВФ: коли Україна отримає 5 мільярдів доларів

Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення,

– зазначив Люнгман.

За його словами, організація також розраховує на прийняття змін до держбюджету на 2020 рік. У них влада повинна передбачити заходи у відповідь на надзвичайні виклики, які виникли через COVID-19.

У МВФ також закликають Україну продовжити роботу зі Світовим банком для створення ринку землі.

Все, що потрібно знати про транш від МВФ