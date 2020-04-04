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      Допомога Україні: МВФ назвав умови

      - Читать новость на русском
      МВФ назвав умови надання грошей Україні / dw.com

      Міжнародний валютний фонд привітав прийняття законопроєкту про банки у першому читанні. Організація очікує на остаточне ухвалення документа Радою та внесення змін до державного бюджету України.

      Про умови грошової допомоги розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

      Зверніть увагу Транш від МВФ: коли Україна отримає 5 мільярдів доларів

      Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення основ реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення,
      – зазначив Люнгман.

      За його словами, організація також розраховує на прийняття змін до держбюджету на 2020 рік. У них влада повинна передбачити заходи у відповідь на надзвичайні виклики, які виникли через COVID-19.

      У МВФ також закликають Україну продовжити роботу зі Світовим банком для створення ринку землі.

      Все, що потрібно знати про транш від МВФ

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Світовий банк Бюджет Банки Ринок землі Гроші Транш МВФ МВФ Новини України
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