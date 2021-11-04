Она прибыла в наше государство на фоне подготовки заседания Комиссии стратегического партнерства. Оно будет происходить в Вашингтоне.

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США поддерживают территориальную целостность Украины

Донфрид приехала для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. А также-сотрудничество на пути к евроатлантической интеграции.

Карен Донфрид сегодня (4 ноября – 24 канал) находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство,

– говорится в сообщении.

В течение поездки американская дипломатка планирует встретиться с представителями офиса Президента и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним! Комиссия по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится уже 10 ноября 2021 года. Приоритетом обсуждений будет безопасность нашего государства. В нем примет участие Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен.

Заметим, что во время встреч в частности обсудят выполнение государством международных правовых норм для укрепления демократии. А также борьбу с коррупцией и экономический рост нашего государства.

Кто такая Донфрид?

Это помощница Энтони Блинкена, которую назначили на соответствующую должность в конце сентября. Она работала в исследовательской службе Конгресса США, Совете нацбезопасности в Белом доме и была руководительницей исследовательского центра German Marshall Fund.

Мировые дипломаты – в Украине: последние визиты

В октябре в наше государство приезжал министр обороны США Ллойд Остин.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Для того, чтобы обсудить развитие украинско-американских отношений, в Украину приезжала заместитель помощника госсекретаря США Робин Даннинган.

Полный текст публикации посольства в Твиттере:

Помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции.