Вона прибула в нашу державу на тлі підготовки засідання Комісії стратегічного партнерства. Воно відбуватиметься у Вашингтоні.
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США підтримують територіальну цілісність України
Донфрід приїхала для того, щоб підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. А також – співпрацю на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Карен Донфрід сьогодні (4 листопада – 24 канал) перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство,
– мовиться у повідомленні.
Упродовж поїздки американська дипломатка планує зустрітися із представниками Офісу Президента та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Зауважимо, що під час зустрічей зокрема обговорять виконання державою міжнародних правових норм задля зміцнення демократії. А також – боротьбу з корупцією та економічне зростання нашої держави.
Хто така Донфрід?Це помічниця Ентоні Блінкена, яку призначили на відповідну посаду наприкінці вересня. Вона працювала у Дослідницькій службі Конгресу США, Раді нацбезпеки в Білому домі та була керівницею дослідницького центру German Marshall Fund.
Світові дипломати – в Україні: останні візити
- У жовтні в нашу державу приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся із німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Для того, щоб обговорити розбудову українсько-американських відносин, в Україну приїжджала заступниця помічника держсекретаря США Робін Даннінган.
Повний текст публікації посольства у твітері:
Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції.