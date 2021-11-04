Вона прибула в нашу державу на тлі підготовки засідання Комісії стратегічного партнерства. Воно відбуватиметься у Вашингтоні.

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США підтримують територіальну цілісність України

Донфрід приїхала для того, щоб підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. А також – співпрацю на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Карен Донфрід сьогодні (4 листопада – 24 канал) перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство,

– мовиться у повідомленні.

Упродовж поїздки американська дипломатка планує зустрітися із представниками Офісу Президента та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо! Комісія з питань стратегічного партнерства України і США відбудеться вже 10 листопада 2021 року. Пріоритетом обговорень буде безпека нашої держави. В ньому візьме участь Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен.

Зауважимо, що під час зустрічей зокрема обговорять виконання державою міжнародних правових норм задля зміцнення демократії. А також – боротьбу з корупцією та економічне зростання нашої держави.

Хто така Донфрід? Це помічниця Ентоні Блінкена, яку призначили на відповідну посаду наприкінці вересня. Вона працювала у Дослідницькій службі Конгресу США, Раді нацбезпеки в Білому домі та була керівницею дослідницького центру German Marshall Fund.

Світові дипломати – в Україні: останні візити

У жовтні в нашу державу приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Для того, щоб обговорити розбудову українсько-американських відносин, в Україну приїжджала заступниця помічника держсекретаря США Робін Даннінган.

Повний текст публікації посольства у твітері:

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції.