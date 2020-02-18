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      Помощник нардепа Богуцкой подрался с "оппоблоковцем": полиция открыла дело – видео

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      У Сєвєродонецьку помічник Богуцької побився з місцевим депутатом від "Опоблоку" біля міськради / Скріншот відео

      В Северодонецке на Луганщине перед зданием горсовета устроили настоящую драку депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от "Слуги народа" Лизы Богуцкой – Вячеслав Шевчук. Последний является известным в городе блогером и общественным активистом. Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля.

      Що відомо про бійку між Поупановим і Шевчуком

      Факт бійки вже підтвердили в поліції Луганської області. Щоправда, імена хуліганів правоохоронці не називають. За словами поліцейських, побилися помічник депутата Верховної Ради та депутат місцевої ради. За інформацією місцевих ЗМІ, мовиться про депутата Лисичанської міськради Івана Полупанова та сєвєеродонецького громадського активіста та блогера В'ячеслава Шевчука. Останній також є помічником нардепа від "Слуги народу" Лізи Богуцької.

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      У результаті тілесні ушкодження зазнали обидва. Опісля вони з відповідними заявами звернулися до поліції. За обома повідомленнями внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Нараз справу відкрито за статтею Кримінального кодексу "Умисне легке тілесне ушкодження". У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Крім того, у мережі з’явилося відео події.

      Дивіться відео бійки між помічником Богуцької Шевчуком і депутатом Лисичанської міськради Полупановим 

      Деталі інциденту

      Місцеве видання "Час пік" пише, що Шевчуку нібито надійшла інсайдерська інформація, що в Сєвєродонецьку міськраду проникли "якісь люди". Тому він вирішив туди під’їхати, аби все з’ясувати.

      "Я підозрював найгірше, думав, що виконком захопили якісь незрозумілі люди. Почав дзвонити, ноги охоронця ворушилися, але він не виходив", – розповів у коментарі журналістам Шевчук.

      Він додає, що в будівлі планувала засідати територіальна виборча комісія. Зокрема, вони мали прийняти присягу нового свого голови, але не набрали кворуму. Згодом до міськради викликали поліцію, аби ті погасили конфлікт, а помічникам народних депутатів відмовили в доступі.

      Пізніше до міськради під'їхав лисичанський депутат від "Опозиційного блоку" Іван Полупанов. Шевчук переконує, що почав ставити йому питання про мету приїзду, але відразу ж зав'язалася перепалка. Зрештою між політиками зав’язалася бійка.

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      17 февраля
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: столкновения Криминальные новости Полиция Оппозиционный блок Северодонецк Слуга народа Новости Луганска Новости Украины
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