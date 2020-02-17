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      Помічник нардепа Богуцької побився "опоблоківцем" на Луганщині: поліція відкрила справу – відео

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      У Сєвєродонецьку помічник Богуцької побився з місцевим депутатом від "Опоблоку" біля міськради / Скріншот відео

      У Сєвєродонецьку на Луганщині перед будівлею міськради влаштували справжню бійку депутат Лисичанської міськради Іван Полупанов і помічник депутата від "Слуги народу" Лізи Богуцької – В'ячеслав Шевчук. Останній є відомим у місті блогером і громадським активістом. Інцидент трапився в неділю, 16 лютого.

      Що відомо про бійку між Поупановим і Шевчуком

      Факт бійки вже підтвердили в поліції Луганської області. Щоправда, імена хуліганів правоохоронці не називають. За словами поліцейських, побилися помічник депутата Верховної Ради та депутат місцевої ради. За інформацією місцевих ЗМІ, мовиться про депутата Лисичанської міськради Івана Полупанова та сєвєеродонецького громадського активіста та блогера В'ячеслава Шевчука. Останній також є помічником нардепа від "Слуги народу" Лізи Богуцької.

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      У результаті тілесні ушкодження зазнали обидва. Опісля вони з відповідними заявами звернулися до поліції. За обома повідомленнями внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

      Нараз справу відкрито за статтею Кримінального кодексу "Умисне легке тілесне ушкодження". У межах відкритих кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Крім того, у мережі з’явилося відео події.

      Дивіться відео бійки між помічником Богуцької Шевчуком і депутатом Лисичанської міськради Полупановим 

      Деталі інциденту

      Місцеве видання "Час пік" пише, що Шевчуку нібито надійшла інсайдерська інформація, що в Сєвєродонецьку міськраду проникли "якісь люди". Тому він вирішив туди під’їхати, аби все з’ясувати.

      "Я підозрював найгірше, думав, що виконком захопили якісь незрозумілі люди. Почав дзвонити, ноги охоронця ворушилися, але він не виходив", – розповів у коментарі журналістам Шевчук.

      Він додає, що в будівлі планувала засідати територіальна виборча комісія. Зокрема, вони мали прийняти присягу нового свого голови, але не набрали кворуму. Згодом до міськради викликали поліцію, аби ті погасили конфлікт, а помічникам народних депутатів відмовили в доступі.

      Пізніше до міськради під'їхав лисичанський депутат від "Опозиційного блоку" Іван Полупанов. Шевчук переконує, що почав ставити йому питання про мету приїзду, але відразу ж зав'язалася перепалка. Зрештою між політиками зав’язалася бійка.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Сутички Кримінальні новини Поліція Опозиційний блок Сєвєродонецьк Слуга народу Новини Луганська Новини України
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