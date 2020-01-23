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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      "Я попереджав, що тобі голову відріжу": ветеран війни озвучив свою версію бійки з Кивою

      319 Читать новость на русском
      Михайло Майман / Соцмережі

      У одному зі столичних ресторанів нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива побився з ветераном війни на Донбасі Михайлом Майманом. Останній каже, що політик поводився огидно, а потім підійшов до нього зі словами "Я ж тебе попереджав, що я тобі голову відріжу?"

      Як розповів Майман у ефірі телеканалу "Наш", у ресторан він прийшов на зустріч зі своїм другом, який там перебував з дочкою. Там же був присутнім і нардеп – "сидів спиною в метрі від нас". За словами воїна, Кива сидів зі своїми друзями – кримінальними авторитетами з Дніпропетровської та інших областей, пише УНІАН. 

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      Вони як раз ділили Дніпропетровську область, напрями, хто постачає, хто та що відправляє, які поставки. Ілля сказав: "Я всі питання вирішу, Арсен – у мене на телефоні". Я просто сидів поруч, чув,
      – зазначив він.

      За його словами, оскільки поруч сиділа донька друга, а Кива голосно розмовляв, матюкався та знає "хороші" вислови, тож вони вирішили піти з ресторану.

      "Ми встаємо, йдемо, Іллі показують на мене хтось із друзів, він повертається: "Стій, я зараз тобі поясню". Він продовжує: "Я ж тебе попереджав, що я тобі голову відріжу?", – переконує Майман. 

      Зрештою ветеран війни отримав від Киви удар в ніс. А нардепа у відповідь відштовхнув, як зізнається, механічно.

      Майман додав, що раніше отримував від Киви погрози. Знайомі вони, каже учасник конфлікту, з часів спільної служби в зоні АТО. Контакти між ними були й після закінчення перебування на Донбасі.

      "Він використовує свої зв'язки і повноваження для заробітку грошей", – наголосив Майман.

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      Що відомо про Михайла Маймана

      Торік він балотувався самовисуванцем в народні депутати України від округу у Шевченківському районі Києва. На момент реєстрації був безробітним, проживає у Києві. На своїй сторінці у фейсбуці називає себе "ветераном війни". Каже, що служив у батальйоні "Свята Марія". Цей підрозділ здебільшого складається з добровольців політичної партії "Братство" Дмитра Корчинського.

      За словами Маймана, він перебував в зоні АТО у 2014 – 2016 роках. А опісля начебто став "об’єктом переслідування українських спецслужб". Через це навіть переховувався у США разом з родиною. Перебував на території Сполучених Штатів за туристичною візою.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Ілля Кива Сутички Кримінал
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