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      "Я предупреждал, что тебе голову отрежу": ветеран войны озвучил свою версию драки с Кивой

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      Михаил Майман / Соцсети

      В одном из столичных ресторанов нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с ветераном войны на Донбассе Михаилом Майманом. Последний говорит, что политик вел себя отвратительно, а потом подошел к нему со словами "Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?"

      Как рассказал Майман в эфире телеканала "Наш", в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп – "сидел спиной в метре от нас". По словам воина, Кива сидел со своими друзьями – криминальными авторитетами из Днепропетровской и других областей , пишет УНИАН. 

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      Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто и что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен – у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал,
      – отметил он.

      По его словам, поскольку рядом сидела дочь друга, а Кива громко разговаривал, матерился и знает "хорошие" высказывания, то они решили уйти из ресторана.

      "Мы встаем, идем, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он возвращается: "Стой, я сейчас тебе объясню". Он продолжает: "Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?", – убеждает Майман. 

      В конце концов ветеран войны получил от Киви удар в нос. А нардепа в ответ оттолкнул, как признается, механически.

      Майман добавил, что ранее получал от Киви угрозы. Знакомы они, говорит участник конфликта, со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними были и после окончания пребывания на Донбассе.

      "Он использует свои связи и возможности для заработка денег", – подчеркнул Майман.

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      Что известно о Михаиле Маймане

      В прошлом году он баллотировался самовыдвиженцем в народные депутаты Украины от округа в Шевченковском районе Киева. На момент регистрации был безработным, проживает в Киеве. На своей странице в Facebook называет себя "ветераном войны". Говорит, что служил в батальоне "Святая Мария". Это подразделение в основном состоит из добровольцев политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.

      По словам Маймана, он находился в зоне АТО в 2014 – 2016 годах. А спустя некоторое время якобы стал "объектом преследования украинских спецслужб". Из-за этого даже скрывался в США вместе с семьей. Находился на территории Соединенных Штатов по туристической визе.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Илья Кива столкновения Криминал
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