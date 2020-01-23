"Я предупреждал, что тебе голову отрежу": ветеран войны озвучил свою версию драки с Кивой

В одном из столичных ресторанов нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с ветераном войны на Донбассе Михаилом Майманом. Последний говорит, что политик вел себя отвратительно, а потом подошел к нему со словами "Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?"

Как рассказал Майман в эфире телеканала "Наш" , в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там находился с дочерью. Там же присутствовал и нардеп – "сидел спиной в метре от нас". По словам воина, Кива сидел со своими друзьями – криминальными авторитетами из Днепропетровской и других областей , пишет УНИАН.

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Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто и что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен – у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал,

– отметил он.

По его словам, поскольку рядом сидела дочь друга, а Кива громко разговаривал, матерился и знает "хорошие" высказывания , то они решили уйти из ресторана.

"Мы встаем, идем, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он возвращается: "Стой, я сейчас тебе объясню". Он продолжает: "Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?" , – убеждает Майман.

В конце концов ветеран войны получил от Киви удар в нос. А нардепа в ответ оттолкнул, как признается, механически.

Майман добавил, что ранее получал от Киви угрозы . Знакомы они, говорит участник конфликта, со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними были и после окончания пребывания на Донбассе.

"Он использует свои связи и возможности для заработка денег", – подчеркнул Майман.

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Что известно о Михаиле Маймане

В прошлом году он баллотировался самовыдвиженцем в народные депутаты Украины от округа в Шевченковском районе Киева. На момент регистрации был безработным, проживает в Киеве. На своей странице в Facebook называет себя "ветераном войны". Говорит, что служил в батальоне "Святая Мария". Это подразделение в основном состоит из добровольцев политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.



По словам Маймана, он находился в зоне АТО в 2014 – 2016 годах. А спустя некоторое время якобы стал "объектом преследования украинских спецслужб". Из-за этого даже скрывался в США вместе с семьей. Находился на территории Соединенных Штатов по туристической визе.