Бронь и выезд в Европу за 16 тысяч долларов: СБУ и ГБР разоблачили помощников нардепов

СБУ совместно с ГБР и ОГП задержали помощников нардепов Украины, которые за деньги помогали уклонистам выехать из страны. Правоохранители задержали 2 подозреваемых.

Избежать призыва злоумышленники предлагали через поддельные медицинские документы. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала помощников нардепов?

Злоумышленники предлагали своим клиентам:

фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

справки об "инвалидности";

фейковые удостоверения добровольческих формирований.

Правоохранители отметили, что, как только мужчины отправляли нужные средства, злоумышленники сразу блокировали их и исчезали.

СБУ разоблачила помощников депутатов

Помощников депутатов задержали "на горячем", когда те получали деньги за выполненную "работу". Во время обысков у них изъяли телефоны со всеми доказательствами обмана и деньги.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

