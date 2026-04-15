Бронь и выезд в Европу за 16 тысяч долларов: СБУ и ГБР разоблачили помощников нардепов
- СБУ и ГБР задержали помощников нардепов за содействие уклонистам в выезде из Украины за деньги.
- Злоумышленники использовали поддельные медицинские документы и фейковые удостоверения для избежания призыва.
СБУ совместно с ГБР и ОГП задержали помощников нардепов Украины, которые за деньги помогали уклонистам выехать из страны. Правоохранители задержали 2 подозреваемых.
Избежать призыва злоумышленники предлагали через поддельные медицинские документы. Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ задержала помощников нардепов?
Злоумышленники предлагали своим клиентам:
- фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
- справки об "инвалидности";
- фейковые удостоверения добровольческих формирований.
Правоохранители отметили, что, как только мужчины отправляли нужные средства, злоумышленники сразу блокировали их и исчезали.
СБУ разоблачила помощников депутатов / Фото СБУ
Помощников депутатов задержали "на горячем", когда те получали деньги за выполненную "работу". Во время обысков у них изъяли телефоны со всеми доказательствами обмана и деньги.
Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Что еще известно об успешных операциях СБУ?
В Одессе состоялась спецоперация СБУ по задержанию киллера. Злоумышленник приехал из балканских стран, получил оружие и пытался совершить покушение на украинского военного.
СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины, используя самодельную бомбу. Подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области.
Правоохранители задержали двух российских агентов в Харькове, которые готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.