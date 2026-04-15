Бронь и выезд в Европу за 16 тысяч долларов: СБУ и ГБР разоблачили помощников нардепов
15 апреля, 14:49
Бронь и выезд в Европу за 16 тысяч долларов: СБУ и ГБР разоблачили помощников нардепов

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • СБУ и ГБР задержали помощников нардепов за содействие уклонистам в выезде из Украины за деньги.
  • Злоумышленники использовали поддельные медицинские документы и фейковые удостоверения для избежания призыва.

СБУ совместно с ГБР и ОГП задержали помощников нардепов Украины, которые за деньги помогали уклонистам выехать из страны. Правоохранители задержали 2 подозреваемых.

Избежать призыва злоумышленники предлагали через поддельные медицинские документы. Об этом сообщили в СБУ.

Как СБУ задержала помощников нардепов?

Злоумышленники предлагали своим клиентам:

  • фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • справки об "инвалидности";
  • фейковые удостоверения добровольческих формирований.

Правоохранители отметили, что, как только мужчины отправляли нужные средства, злоумышленники сразу блокировали их и исчезали.

СБУ разоблачила помощников депутатов / Фото СБУ

Помощников депутатов задержали "на горячем", когда те получали деньги за выполненную "работу". Во время обысков у них изъяли телефоны со всеми доказательствами обмана и деньги.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

